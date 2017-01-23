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Публикация "списков Савченко" негативно влияет на освобождение заложников – Тандит http://www.segodnya.ua/img/article/7909/92_main.1485187304.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/92_tn.1485187304.jpg Украина По словам советника главы СБУ, нардеп не получала эти списки от спецслужбы, однрако, возможно, эти списки были предоставлены ОРДЛО

Публикация "списков Савченко" негативно влияет на освобождение заложников – Тандит

Сегодня, 18:01

По словам советника главы СБУ, нардеп не получала эти списки от спецслужбы, однрако, возможно, эти списки были предоставлены ОРДЛО

Надежда Савчеко. Фото: ТАСС
Надежда Савчеко. Фото: ТАСС

Деятельность народного депутата Надежды Савченко на данном этапе переговоров об освобождении заложников из плена боевиков несет определенный деструктив. Такое мнение высказал советник главы СБУ Юрий Тандит, передает "112 Украина".

"Ежедневно мы проверяем информацию, ежедневно проходит специальное совещание. После опубликования списков в "Фейсбуке" или на другом носителе народным депутатом с самого утра было проведено оперативное совещание. Я лично общался с руководителем этого подразделения, полковником Качановым. Мы сидели с этими списками", – сказал он.

Тандит уверяет, что Служба безопасности Украины не передавала Савченко никаких списков.

"Списки, о которых она говорит, возможно, подавались, но не нами, а представителями ОРДЛО", – добавил он.

Отметим, ранее народный депутат Надежда Савченко опубликовала на своей странице в Facebook обновленные списки заложников, находящихся в плену у боевиков и лиц, на выдаче которых настаивают лидеры самопровозглашенных ЛДНР.

"В данных списках 1195 человек. Есть еще списки 2284 лиц пропавших без вести, которые уточняются запросами в соответствующие органы", – отметила она.

Напомним, 10 января Надежда Савченко на своей странице в Facebook опубликовала списки украинцев, которые находятся в плену либо считаются пропавшими без вести на оккупированной территории Донбасса и в РФ, а также фамилии лиц, которых требуют выдать боевики т.н."Л/ДНР".

17 января эти списки были откорректированы. Так, в списке лиц, которых требует выдать т.н."ДНР", содержится 525 фамилий. Боевики т.н."ЛНР" требуют от украинской стороны освобождения 378 человек.

Также Савченко опубликовала список из 137 украинцев, которые незаконно удерживаются на оккупированной части Донбасса.
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