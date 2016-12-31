Пьяный подполковник полиции устроил ДТП в Запорожье

Подполковник вел себя вызывающе и отказывался пройти тест на алкоголь

На центральном проспекте в Запорожье попал в ДТП подполковник полиции, начальник сектора профилактики дорожно-транспортного травматизма управления по превентивной деятельности Нацполиции Украины Валерий Васильчук. Эту информацию подтвердили в патрульной полиции Запорожья.

"Васильчук не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем, который двигался впереди. Когда на место ДТП приехали патрульные, подполковник вел себя вызывающе и отказывался от прохождения теста на алкоголь", – сообщили в полиции.

Позже Васильчук все же прошел освидетельствование, которое показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее суд взял под стражу подполковника, который устроил смертельное ДТП в Запорожской области. Офицеру Службы безопасности Украины (СБУ) сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.