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Пьяный подполковник полиции устроил ДТП в Запорожье http://www.segodnya.ua/img/article/7849/65_main.1483196090.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/65_tn.1483196090.jpg Украина Подполковник вел себя вызывающе и отказывался пройти тест на алкоголь

Пьяный подполковник полиции устроил ДТП в Запорожье

Сегодня, 16:53

Подполковник вел себя вызывающе и отказывался пройти тест на алкоголь

Пьяный подполковник полиции устроил ДТП в Запорожье

На центральном проспекте в Запорожье попал в ДТП подполковник полиции, начальник сектора профилактики дорожно-транспортного травматизма управления по превентивной деятельности Нацполиции Украины Валерий Васильчук. Эту информацию подтвердили в патрульной полиции Запорожья.

"Васильчук не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем, который двигался впереди. Когда на место ДТП приехали патрульные, подполковник вел себя вызывающе и отказывался от прохождения теста на алкоголь", – сообщили в полиции.

Позже Васильчук все же прошел освидетельствование, которое показало, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее суд взял под стражу подполковника, который устроил смертельное ДТП в Запорожской области. Офицеру Службы безопасности Украины (СБУ) сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения.
ДТП, Запорожье, алкоголь, подполковник, патрульные

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Источник:

УНН

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