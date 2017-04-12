Рада определила, какие спортивные организации будет содержать государство

Сегодня, 13:11

Депутаты расширили перечень организаций, которые будут финансироваться за счет облбюджетов

Рада взялась за спорт. Фото: архив
Рада взялась за спорт. Фото: архив

Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому определяется, какие спортивные организации в Украине будут финансироваться за сет областных бюджетов, сообщает 112.ua.

Так, согласно принятому в целом законопроекту №2223а "О внесении изменений в статью 90 Бюджетного кодекса Украины (относительно финансирования сферы физической культуры и спорта)", который поддержали 233 народных избранника, расширен перечень спортивных организаций, которые будут содержаться за счет государства.

Теперь на облбюджеты лягут расходы на школы высшего спортивного мастерства, центры олимпийской подготовки, центры здоровья, штатные спортивные команды резервного спорта, а также подготовку сборных команд региона к участию в спортивных соревнованиях государственного уровня.

Кроме того, речь идет о финансировании из областных бюджетов спортивных сооружений АР Крым и областного значения.
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