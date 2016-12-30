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Ради "Евровидения" в Украине упростили жизнь иностранцам http://www.segodnya.ua/img/article/7846/10_main.1483087629.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7846/10_tn.1483087629.jpg Украина Для граждан других стран временно сняты ограничения пребывания в нашем государстве

Ради "Евровидения" в Украине упростили жизнь иностранцам

Сегодня, 10:47

Для граждан других стран временно сняты ограничения пребывания в нашем государстве

Пребывание иностранцев в Украине упростят ради Евровидения. Фото: dnk.aero
Пребывание иностранцев в Украине упростят ради Евровидения. Фото: dnk.aero

Кабинет министров убрал ограничения сроков временного пребывания в Украине иностранцев, которые принимают участие в подготовке международного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В период с 1 января по 15 июня 2017 года к иностранцам и лицам без гражданства, которые въезжают в Украину с целью обеспечения организационных и технических мероприятий по подготовке и проведению конкурса на основании соответствующих приглашений Национальной телекомпании, не применяются ограничения по срокам временного пребывания.

Данные ограничения составляют не более 90 дней в течение 180 дней при въезде иностранцев, являющихся гражданами государств с безвизовым порядком въезда, если другой срок не определен международными договорами Украины.

Национальной телекомпании поручено в течение 10 дней подать в Государственную пограничную службу и Государственную миграционную службу образец приглашения для участия в указанных мероприятиях и списки приглашенных лиц.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что на "Евровидении" "черные списки" для россиян не отменят.
кабмин, Евровидение, правительство, иностранцы, ограничения , Евровидение-2017

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Источник:

"Сегодня"

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