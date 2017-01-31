Раду призывают провести экстренное заседание в связи с ситуацией в Авдеевке

Депутат Залищук обратилась к спикеру и депутатам с призывом рассмотреть возможность созыва внеочередного заседания Рады

Народный депутат Украины Светлана Залищук обратилась к председателю Верховной Рады Андрею Парубию и лидерам фракций рассмотреть возможность срочного созыва внеочередного заседания парламента из-за ситуации в Авдеевке.

"Если не удается собрать кворум, провести совет коалиции в расширенном формате для рассмотрения чрезвычайно ситуации, которая сложилась в Донецкой области", – заявила сегодня нардеп.

Она подчеркнула, что Авдеевка – это не просто очередная трагедия, "это испытание международной коалиции на способность реагировать".

"Нужен адекватный ответ украинской власти. МИД включило на своем уровне контакты в мире, парламент должен мобилизироваться, в том числе задействовать все международные механизмы", – написала Залищук.

Верховная Рада 8-го созыва закрыла пятую сессию 20 января. 6-я сессия, согласно регламенту, должна открыться 7 февраля.

Внеочередная сессия Верховной Рады с указанием повестки дня созывается председателем парламента по требованию не менее трети народных депутатов от конституционного состава парламента (150 депутатов) или по требованию президента Украины.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а градообразующее предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений лилий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.