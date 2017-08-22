Разведка в любое время суток: опубликованы фото новых беспилотников ВСУ
Президент посетил подразделение противовоздушной обороны
Фото: пресс-служба главы государства
Фото: пресс-служба главы государства
Фото: пресс-служба главы государства
Фото: пресс-служба главы государства
Фото: пресс-служба главы государства
Фото: пресс-служба главы государства
Президенту Украины Петру Порошенко во время посещения одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Кировоградской области продемонстрировали образцы новых беспилотников.
Об этом пишет пресс-служба главы государства.
"Главе государства также были продемонстрированы образцы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) отечественного производства, в частности БПЛА для осуществления разведки расстановки сил врага в любое время суток, оборудование для оптико-электронной разведки и средства радиоэлектронной борьбы. Также была продемонстрирована работа беспилотников и средств противовоздушной обороны", – говорится в сообщении.
Кроме того, президент посетил подразделение противовоздушной обороны, где ему показали имеющиеся средства ПВО и практические действия личного состава при выполнении мероприятий по борьбе с беспилотными летальными аппаратами.
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