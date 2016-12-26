Реакция украинцев на крушение Ту-154 в России

Тема крушения Ту-154 Минобороны России, летящего в Сирию, вторые сутки является главной темой сюжетов как на телеканалах, так и в газетах и на новостных сайтах. Однако в социальных сетях картина немного иная – внимание сосредоточено на реакции украинцев на эту катастрофу.

Многие граждане Украины не радуются гибели 92 россиян, но и не грустят по этому поводу. Ведь никто не может забыть, как РФ аннексировала Крым и убила тысячи украинцев на Донбассе.

Также в соцсетях вспоминают, как радостно российские СМИ тиражировали новость о том, что боевики российской ракетой сбили якобы военный самолет Украины, который на поверку оказался "Боингом-777" MH-17 с почти тремя сотнями человек на борту.

Всем сердобольным моралистам хочу сказать, что лучше хамы в твиттере, чем "вежливые люди" в Сирии и Украине. — Уголок циника (@cynicarea) 25 декабря 2016 г.

"Мы всего лишь напали на них, аннексировали их землю, убили тысячи, а теперь они, такие гады, не сочувствуют нам из-за самолета Минобороны" — Timur Khorev (@TimurKhorev) 25 декабря 2016 г.

удивительно то, что ТУ-154 до сих пор эксплуатируется. Самолёт спроектированный в 60-х. — недруги за бугром (@Lndcalling) 25 декабря 2016 г.

Сегодня Украина получила в мешках – тела своих замученных солдат, а Россия погибших на ТУ-154...



Кто-то в России сочувствует Украине?! pic.twitter.com/Fylf0qPnF4 — Кодекс (@KodeksuNET) 25 декабря 2016 г.

Как только ты отправился петь и плясать на кровавую войну, ты перестал быть музыкантом, и стал соучастником. — Дядюшка Шу (@Shulz) 25 декабря 2016 г.

Если бы Путин не отправил в Сирию российские войска, то никакой самолёт с артистами и журналистами туда сегодня бы не летел. pic.twitter.com/7o6QnYtZCq — Мuд Роисси (@Fake_MIDRF) 25 декабря 2016 г.

"Лучшие учения, чем операция в Сирии, сложно себе представить." pic.twitter.com/8DoJClqDJD — ВП (@sranysovok) 25 декабря 2016 г.

Они ворвались на мою землю и плясали,когда я плакал.Они разбились в авиакатастрофе,а я продолжаю жить в оккупации с надеждой на освобождение pic.twitter.com/hg0J0NSXHw — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 25 декабря 2016 г.

На борту ТУ154 был сотрудник ТВ Звезда Обухов, сообщавший, как украинские каратели выставили живой щит из мобилизованных солдат в Дебальцево pic.twitter.com/RHX7QJUOvL — Ruslan Deynychenko (@deynychenko) 25 декабря 2016 г.

Укропы, почему вы нам не сочувствуете? pic.twitter.com/pNGrxOeiIw — Necro Mancer (@666_mancer) 25 декабря 2016 г.

Несколько интересных постов написали в соцсетях также граждане России

А почему по центральному ТВ не показывают (по случаю) известный подонский монолог придурка Задорнова, смеявшегося над уничтожением Боинга? — Евгений Понасенков (@Ponasenkov) 25 декабря 2016 г.

Россияне, задумайтесь видя реакцию украинцев на катастрофу самолета: может это не украинцы злые, а мы все для этого сделали или не сделали? — Серый Кардинал (@slevo4kin) 25 декабря 2016 г.

Между тем напомним, что многие киевляне принесли цветы к посольству РФ в украинской столице в день катастрофы.

Напомним, катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

Также стало известно, в ходе развернутой операции удалось обнаружить тела 11 погибших. Также сообщалось, что поисковая группа МЧС РФ обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, самолета Ту-154 Министерства обороны. На месте крушения Ту-154 обнаружили фрагменты самолета. Обломки были найдены в миле от берега на глубине 25 метров.

В свою очередь ФСБ России назвала четыре основные версии катастрофы. Как отмечается, признаков, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.