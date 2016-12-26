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Реакция украинцев на крушение Ту-154 в России http://www.segodnya.ua/img/article/7832/2_main.1482758798.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/2_tn.1482758798.jpg Украина Агрессия Кремля и тысячи убитых российскими солдатами людей изменили восприятие граждан Украины

Реакция украинцев на крушение Ту-154 в России

Сегодня, 15:25

Агрессия Кремля и тысячи убитых российскими солдатами людей изменили восприятие граждан Украины

Украинцы безэмоционально отреагировали на крушение Ту-154 в России. Фото: AFP
Украинцы безэмоционально отреагировали на крушение Ту-154 в России. Фото: AFP

Тема крушения Ту-154 Минобороны России, летящего в Сирию, вторые сутки является главной темой сюжетов как на телеканалах, так и в газетах и на новостных сайтах. Однако в социальных сетях картина немного иная – внимание сосредоточено на реакции украинцев на эту катастрофу.

Многие граждане Украины не радуются гибели 92 россиян, но и не грустят по этому поводу. Ведь никто не может забыть, как РФ аннексировала Крым и убила тысячи украинцев на Донбассе.

Также в соцсетях вспоминают, как радостно российские СМИ тиражировали новость о том, что боевики российской ракетой сбили якобы военный самолет Украины, который на поверку оказался "Боингом-777" MH-17 с почти тремя сотнями человек на борту.

Несколько интересных постов написали в соцсетях также граждане России

Между тем напомним, что многие киевляне принесли цветы к посольству РФ в украинской столице в день катастрофы.

Напомним, катастрофа самолета Ту-154 произошла накануне рано утром вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека – военнослужащие, журналисты, Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, и музыканты ансамбля имени Александрова, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравлять авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим с Новым годом.

Также стало известно, в ходе развернутой операции удалось обнаружить тела 11 погибших. Также сообщалось, что поисковая группа МЧС РФ обнаружила в миле от берега обломки, предположительно, самолета Ту-154 Министерства обороны. На месте крушения Ту-154 обнаружили фрагменты самолета. Обломки были найдены в миле от берега на глубине 25 метров.

В свою очередь ФСБ России назвала четыре основные версии катастрофы. Как отмечается, признаков, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено.
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Авторы:

Сергей Остапенко, Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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