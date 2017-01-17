Ребенок "от трех родителей" впервые родился в Украине (видео)

Генетический прорыв. Ребенок "от трех родителей" впервые родился в Украине. Девочка появилась на свет в столичной клинике. Уникальность именно этого случая состоит в том, что генетический материал родителей после оплодотворения перенесли в яйцеклетки второй женщины-донора.

Так вышла новая реконструированная яйцеклетка с ДНК от трех родителей.

По словам медиков, девочка родилась вполне здоровой. И похожа на семейную пару, ведь процент ДНК женщины-донора довольно маленький.

"Этот метод похож на "вырезать-вставить", все просто: из одной достаем, а в другую вставляем", – сказал Павел Мазур, врач-репродуктолог.

"В нашем случае были неудачные… Попытки были, как в наших клиниках, так и в клиниках Израиля", – отметил Виктор Веселовский, директор клиники репродуктивной медицины.

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