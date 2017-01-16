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Ребров взял на сбор "Динамо" в Испанию семь игроков молодежной команды (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7884/96_main.1484552507.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/96_tn.1484552507.jpg Украина Вратарь Бущан не полетел с командой из-за проблем с визой

Ребров взял на сбор "Динамо" в Испанию семь игроков молодежной команды (видео)

Сегодня, 09:41

Вратарь Бущан не полетел с командой из-за проблем с визой

Фото ФК &quot;Динамо&quot;
Фото ФК "Динамо"

Рано утром понедельника, 16 января, делегация киевского "Динамо" чартерным рейсом из аэропорта "Борисполь" отправилась в Испанию на первый тренировочный сбор.

А накануне на своей базе в Конча-Заспе киевляне провели первую тренировку в новом году.

Из Киева в Испанию не полетели все игроки, некоторые присоединятся к тренировочному лагерю непосредственно в Испании, в частности Вида, Антунеш, Гонсалес, Мораес. Из-за проблем с визой с командой не поехал голкипер Георгий Бущан, который присоединится к команде через несколько дней.

Сергей Ребров вызвал на сбор следующих исполнителей:

Вратари: Рудько, Коваль, Бущан, Маханьков

Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Лукьянчук, Тимчик, Бурда, Очигава, Михайличенко

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ореховский, Шепелев

Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий

Вместе с "основой" в Испанию летит и объединенный состав молодежной и юношеских команд. При этом семь игроков молодежной команды будут работать с первой.

Остальные будут базироваться всего в 15-ти минутах езды от первой команды. В составе объединенной молодежки на сбор отправились:

Вратари: Петрусь, Кучерук, Малыш, Пацкан

Защитники: Дубинчак, Миколенко, Чеботенко, Осман. Карась, Мандрыченко, Попов, Кошелев, Мельник, Дмитрук

Полузащитники: Казаков, Леднев, Янаков, Петрусенко, Булеца, Наумец, Мельничук, Алибеков, Смирный, Кравченко, Шапаренко, Вантух, Кулиш, Калюжный, Козыренко, Цитаишвили

Нападающие: Тарануха, Щебетун, Н.Русин, Алексеев, Верхоланцев

Уже вечером в день прилета обе команды проведут свои первые тренировки в Испании. Напомним, тренировочный сбор продлится две недели.
футбол, чемпионат Украины, Динамо Киев

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Источник:

Официальный сайт ФК "Динамо"

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