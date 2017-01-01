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Редакция Сегодня.ua поздравляет вас с Новым годом!

Сегодня, 00:00

Редакция Сегодня.ua поздравляет вас с Новым годом!

Дорогие читатели! Редакция Сегодня.ua поздравляет вас с Новым годом. Пусть он будет, в первую очередь, мирным.

Ушедший 2016 год был сложным: Украина пережила политический кризис и повышение коммунальных тарифов, кроме того, мы так не получили безвизовый режим с Европой, продолжилась война на Донбассе.

Но несмотря на трудности, страна сохранила европейский вектор развития, а экономика начала понемногу расти. Нашей стране есть чем гордиться по результатам 2016 года – и это не только спортивные и культурные победы. Украинцы показали, что могут удивить мир:

В тяжелые времена украинцы смогли стать человечнее и добрее друг к другу, а еще определили самых верных и настоящих друзей.

В следующем году, дорогие читатели, желаем вам исключительно хороших новостей! Но что бы ни случилось, редакция Сегодня.ua каждый день будет с вами, сообщая о самом важном.

Пусть в Новом году вас сопровождает вера и надежда, а любовь живет в ваших сердцах!

Желаем вам успехов и добра в 2016 году!
Украина, новый год, поздравление, редакция, безвизовый режим

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"Сегодня"

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