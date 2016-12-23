Рекордсменом Retail Awards среди ТРЦ стала сеть "Караван"

Сеть "Караван" стала абсолютным рекордсменом среди торгово-развлекательных центров по количеству побед в номинациях Retail Awards 2016 – ежегодной премии украинского рынка ритейла. На церемонии награждения, которая состоялась в Киеве в декабре, все три ТРЦ – в Киеве, Харькове и Днепре получили премии, символизирующие реальный выбор потребителей. Звание "Большой торговый центр" традиционно подтвердили ТРЦ в Харькове и Днепре, а номинацией "Торговый центр Киева среднего размера" Караван отмечается второй год подряд.

"Мы благодарны за то, что уже четвертый год подряд наши посетители отдали голоса именно за ТРЦ "Караван". Тем более приятно получать премию, учитывая, что с каждым годом конкуренция на рынке становится все выше. Мы стараемся предложить посетителю все самое лучшее – от пула арендаторов, обеспечивающего качественный шопинг и досуг, до креативных маркетинговых активностей. При этом мы не позволяем себе остановиться на достигнутом и всегда стремимся к более высоким показателям", – заявил Даниил Владов, генеральный директор DCH Real Estate, управляющей компании сети ТРЦ Караван. Как сообщалось ранее, в 2013 году ТРЦ "Караван" в Харькове был назван лучшим в городе, в 2014 году награды получили "Караваны" в Харькове и Днепре, в 2015 году премии удостоились все три ТРЦ "Караван" (Киев, Харьков и Днепр).

Стоит отметить, что Retail Awards "Выбор потребителя" была основана в 2011 году с целью стимулирования розничных сетей и торговых центров к улучшению уровня обслуживания и качества услуг. Основная цель премии – определить лидера года среди ведущих торговых сетей, торговых и торгово-развлекательных центров Украины, ресторанов быстрого питания. Изучение мнения потребителей проходит в два этапа: опрос всех желающих респондентов и социологическое исследование, с выборкой, сформированной на базе интернет-панели респондентов компании iVOX Ukraine. Независимым консультантом выступает одна из крупнейших аудиторских компаний – PWC.

В текущем году высокие позиции также заняли бренды "Сильпо" (победа в 4-х номинациях) и Auchan (победа в 3-х номинациях).