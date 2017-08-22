Репетиция ко Дню Независимости: Скрипка сыграл с военным оркестром

Сводный оркестр Вооруженных сил Украины вместе с известным украинским музыкантом Олегом Скрипкой отрепетировали выступление ко Дню Независимости. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "5 канала".

"Действо устроили под открытым небом на стадионе Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. Это была своего рода репетиция перед выступлением на военном параде 24 августа. Музыканты играли, танцевали и даже немножко пели, исполняя украинские народные песни в обработке отечественных композиторов, классические марши и мировые хиты. Длилось мероприятие полтора часа. Одну из песен – "Родились мы в большой час" выполнили вместе с народным артистом Украины Олегом Скрипкой", – говорится в описании к видео.

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Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков обнародовал список государств, военнослужащие которых примут участие в военном параде по случаю Дня Независимости в Киеве 24 августа. Он рассказывал, что в параде примут участие более 230 иностранных военнослужащих.

В свою очередь министр обороны Украины Степан Полторак также раскрыл, что одним из гостей станет министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич.