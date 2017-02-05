"Революция еды" в армии: военнослужащих переводят на питание по принципу шведского стола

В Вооруженных силах Украины в 2017 году вводится новая система питания для военнослужащих, которая будет осуществляться по принципу шведского стола. То есть солдаты смогут приходить в столовую и выбирать себе завтрак, обед или ужин сразу из нескольких блюд, а не получать какой-нибудь определенный набор, как это было до сих пор. Именно по такому принципу построена система питания в армиях стран — членов НАТО, Канады и США, с которых в Украине и взяли пример.

УДАЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. О том, что в армии вводятся новые стандарты питания, министр обороны Степан Полторак сообщил 26 января во время заседания Комитета реформ Минобороны. Как сообщил министр, по итогам эксперимента, который проводился в Национальной академии Сухопутных войск им. Петра Сагайдачного во Львове и на Западной военно-морской базе в Одессе, в 2017 году полученный опыт будет распространен на 25 воинских частей ВСУ. Для этого в прошлом году утвердили специальный каталог продуктов, отвечающий стандартам НАТО, подчеркнул Полторак.

Эксперимент с питанием во Львове и Одессе начался осенью 2015 года. Он сводился к тому, что военнослужащих кормили по принципу шведского стола, то есть во время завтрака, обеда и ужина солдат мог выбирать сразу из нескольких блюд, напитков и десерта, а не получал некий готовый набор, как это было до сих пор. Как пояснил начальник продовольственной службы Национальной академии майор Юрий Слезко, во Львове эксперимент проходил с 16 сентября 2015 года до 31 марта 2016 года. "Ежедневно солдаты имели на выбор салаты из свежих овощей, фрукты, в том числе и экзотические, а также несколько вариантов первых и вторых блюд из мяса, рыбы и птицы", — рассказал Слезко. По его словам, во время эксперимента среди курсантов регулярно проводились опросы для того, чтобы выяснить, какое из блюд им нравится больше всего. "В целом люди остались довольны — у них всегда была возможность взять дополнительную порцию", — заявил майор.

В ЧЕМ РАЗНИЦА. Как пояснила один из идеологов "продовольственной реформы" в Минобороны, участник так называемого волонтерского десанта Диана Петреня, ранее солдат кормили согласно требованиям Постановления Кабмина №426 ("О нормах питания военнослужащих ВСУ"). Документ включал достаточно жесткий перечень продуктов из 70—90 наименований, из которых в реальности использовались 40—45. "В этих нормах нет множества разных продуктов, которые мы едим и пьем каждый день, например кофе и йогуртов", — уточнила Петреня. Во время эксперимента во Львове и Одессе удалось наработать каталог из 348 наименований, оставляющий куда более широкий выбор для приготовления качественной еды.

Соответствующие изменения в нормы питания были приняты в конце прошлого года, а 19 января министр обороны Степан Полторак подписал концепцию и план реформирования системы питания в войсках до 2020 года. "Это значит, что будет шведский стол, выбор блюд, салаты, йогурты и соки. На ремонт и оборудование столовых и пищеблоков уже выделены 150 млн грн. Это все — план на этот год. Таких сумм, таких закупок, такого ремонта столовых не было за 25 лет независимости Украины", — прокомментировал ситуацию помощник министра обороны Юрий Бирюков.

По его словам, если раньше по результатам тендеров всю армию кормили только четыре фирмы-поставщика, то теперь Минобороны начнет закупать продовольствие напрямую (во Львове одним из поставщиков был крупный международный ретейлер), а готовить еду будет военный персонал, а не представители поставщиков. "В 2017 году такой подход будет применен к 25% личного состава — от учебных центров до вузов, от частей Воздушных сил до десантных бригад. В 2018 году количество воинских частей расширится, а в 2019 году на такую систему мы переведем всю армию", — пояснил Бирюков.

ПО СТАНДАРТАМ НАТО. По словам Юрия Слезко, во время организации новой системы питания использовался опыт Канады и США, которые являются членами Североатлантического альянса: "Показательной стала система, организованная для военнослужащих разных стран во время многонациональных военных учений, которые проходили во Львовской области. Кроме того, отдельные офицеры службы тыла академии имели возможность познакомиться с передовым опытом организации питания военнослужащих во время заграничных командировок".

С тем, как кормят солдат в иностранных армиях, украинские военнослужащие могли познакомиться задолго до начала "продовольственной реформы" в Минобороны, например во время службы в различных миротворческих миссиях под эгидой ООН и НАТО. Автор этих строк бывал в расположении украинского миротворческого контингента в Сьерра-Леоне, а также на американской базе Bondsteel, где были расквартированы украинские военнослужащие, входившие в состав международных сил НАТО KFOR по обеспечению стабильности в Косово. Во всех случаях питание было организовано именно по принципу шведского стола. Завтрак, обед и ужин подавались в определенный промежуток времени, то есть солдат мог поесть, когда ему удобно, а не когда того требует строгий режим дня. При этом в столовой могут питаться самые разные чины — различий между офицерами и солдатами в этом смысле практически нет.

Таким же образом украинских военнослужащих кормили и во время миссии в Ираке в 2003—2005 гг. Участник той миссии, главный редактор сайта "Информационное сопротивление" Юрий Карин, рассказал, что солдаты имели выбор из двух первых блюд, как правило, это был куриный бульон или томатный суп, а также трех-четырех видов гарнира из риса, овощей или картофеля. На второе подавалась индейка, говядина или курица. "Свинина в мусульманском Ираке была редкостью, но иногда повара жарили барана на вертеле, и все контингенты могли полакомиться этой радостью", — припомнил Карин. По его словам, стоимость такого суточного рациона составляла 20—25 долларов. По информации Юрия Бирюкова, в случае с Украиной удалось выйти на стоимость в 65 грн 65 коп.

Если в нашей стране рацион для военнослужащих разрабатывался и "пробивался" волонтерами, то в США этим занимается целый Исследовательский центр солдатского снаряжения. За качеством питания следит Объединенный кулинарный центр армии США, где также готовят поваров.

В армии США принято учитывать пищевые предпочтения военнослужащих, которые зависят от вероисповедания или желания употреблять определенные продукты. Например, в рацион должна входить вегетарианская, кошерная или халяльная пища, особенно если количество нуждающихся в таких блюдах людей превышает 10% личного состава. При этом американские военнослужащие стараются ограничивать употребление сладкой воды, белого хлеба или бисквитов, следуя принципам здорового питания. Питание обычно трехразовое, однако в выходные или праздничные дни командиры частей могут организовывать дополнительные приемы пищи. Иногда на военных базах есть бары, куда солдаты могут зайти и подкрепиться.

Как и в миротворческих контингентах, в армии США офицеры и солдаты питаются в одной и той же столовой. Между тем для нижних чинов всегда существует выбор: либо они питаются бесплатно, либо получают соответствующую финансовую надбавку к денежному довольствию. Офицеры лишены возможности бесплатно питаться, поэтому всегда оплачивают себе еду, изначально получая компенсацию. Стоит отметить, что на систему питания по принципу шведского стола перешли и в российской армии. Например, обед военнослужащих армии РФ состоит из двух готовых салатов, двух супов, трех горячих блюд, нескольких гарниров, чая или сока.