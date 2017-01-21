Рейтинг областей Украины: где меньше платят за отопление, а где самая низкая зарплата

Каждый украинский регион, как известно, по-своему прекрасен. "Сегодня", ориентируясь на статистические данные, узнала, чем примечателен каждый из регионов и раздала соответствующие номинации. Отметим, что в рейтинге участвуют все украинские регионы, за исключением Луганской, Донецкой областей и Крыма, так как цифры по ним сейчас являются неполными.

Так, к примеру, по данным Госэнергоэффективности, Волынские ОСББ лидируют по суммам, взятым под "теплые кредиты", — на утепление многоэтажек они уже привлекли 16,62 млн грн. А вот самый дорогой хлеб, согласно последним данным Госстата, приходится покупать жителям Закарпатской области — в среднем буханка пшеничного хлеба обходится в 12,37 грн/кг. В то время как, например, в Харьковской области — 8,71 грн/кг.

Тем временем Полтавщина буквально захватила лидерство в декоммунизации памятников: Институт нацпамяти по состоянию на декабрь насчитал 312 поваленных памятников (для сравнения, на Тернопольщине их всего два), из которых 174 — Владимиру Ильичу.

На Херсонщине обошлись без сюрпризов: местные аграрии собрали традиционно самый большой урожай овощей (по состоянию на ноябрь — 1,12 млн тонн). Самыми усердными лесниками стали жители Житомирской области, где в 2015-м заготовили 3,12 млн куб. метров. Для сравнения, в Запорожской заготовили лишь 30,8 тыс, зато рыбы наловили в 2016-м больше всех. Улов составил 16 420 тонн, в то время как на Тернопольщине удалось поймать всего 8 тонн. Тем временем рогатого скота насчитали больше всего в Винницкой области (309,3 тыс. голов), а вот в Николаевской — выращивают меньше всего свиней (99,9 тыс. против 454,5 тыс. — в Киевской). Ровенская область возглавила с конца рейтинг фермеров: тут, согласно данным Госстата, работает лишь 371 ферма, в то время как, например, Одесчина может похвастаться 3966. А вот самый чистый воздух оказался в Черновицкой области — тут в 2015-м зафиксированы выброс лишь 34,1 тыс. тон вредных веществ, в то время как в Днепропетровской области зафиксировали 876,5 тыс. тонн.

Что касается Одесской области, то, по данным общественников, в 2015-м 50,1% дорог в регионе находились в критическом состоянии (для сравнения, в Киевской области таких лишь 13,14%). Зато больше всего парков по состоянию на 2015-й насчитали в Черкасской области — 23, включая знаменитую "Софиевку". А в Сумской области лишь 44% школьников обеспечены учебниками для 7-х классов (для сравнения, в Киевской — 89%).

А вот самые низкие тарифы на тепло установили в Ивано-Франковской области — 5,69 грн/кв. м (в Кривом Роге — 12,94 грн). Самые скромные зарплаты — в 3599 грн — получают жители Тернопольской области, в то время как в столице в среднем платят 8436 грн. Львовская область завоевала первенство по количеству сел — их насчитали 1850 (для сравнения, на Херсонщине их 658). А вот самые медленные темпы социально-экономического развития, согласно отчету МЭРТ 2015 — в Черниговской области, которая заняла 23 место (первые достались городу Киеву и Харьковской области).