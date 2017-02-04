РФ дала российское гражданство 12 сбежавшим экс-беркутовцам – ГПУ

Сегодня, 19:53

Москва отказалась выдавать Украине беглых силовиков

12 сбежавших из Украины экс-беркутовцев получили российское гражданство. Фото: из открытых источников
12 сбежавших из Украины экс-беркутовцев получили российское гражданство. Фото: из открытых источников

РФ отказала в экстрадиции 12 экс-беркутовцев, так как ими было получено российское гражданство. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Это мы говорим об эпизоде 20 февраля, где инкриминируется причастность к расстрелам 26 беркутовцам, 5 из которых находятся под стражей и происходят судебные заседания. Другие в розыске. Мы направили, учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории РФ, направили запросы об их экстрадиции из РФ. Об экстрадиции мы всех 21 направили, но на сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них – право на временное проживание", – говорит Горбатюк.

Он также отметил, что экс-командир спецроты "Беркут" Дмитрий Садовник, получил российское гражданство через полтора месяца, после того, как сбежал из-под домашнего ареста в Украине.

"Что интересно, что командир этой роты Садовник, который незаконно был освобожден из-под стражи в октябре 2014 года, уже в начале декабря того же года, получил гражданство, то есть через полтора месяца, человек, сбежавшая у нас из-под домашнего ареста уже получила. Наверное, была какая-то упрощенная процедура, а если говорить о законодательстве РФ, упрощенное применяется к тем, кто принес какую-то пользу РФ, то возникает вопрос", – отметил Горбатюк.

Начальник департамента спецрасследований ГПУ сообщил, что по экстрадиции остальных "экс-беркутовцев" ответа от РФ пока не поступало.

Напомним, что экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле 39 участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и ул. Институтской 20 февраля 2014 года.

Отметим, в марте-апреле 2014 года правоохранители задержали, а суд арестовал экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко и Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в убийствах на Институтской. В сентябре 2014 г. Садовник был отпущен судом под домашний арест, а в октябре экс-командир роты "Беркута" сбежал.
россия, Украина, ГПУ, Беркут, гражданство, экстрадиция, беркутовцы, Горбатюк

Вы сейчас просматриваете новость "РФ дала российское гражданство 12 сбежавшим экс-беркутовцам – ГПУ". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Ликвидированное в 2014 году подразделение милиции особого назначения "Беркут". Фото: dt.ua

Экс-сотрудников "Беркута" осудили за похищение людей

30 Января, 11:01

В прокуратуре рассказали, как организованная преступная группа сотрудников различных спецподразделений милиции, злоупотребляя властью, похищала и грабила людей

Украина

ПМОН "Беркут" разгоняет активистов, 30 ноября 2013 года, Киев. Фото: AFP

Правоохранители задержали еще одного экс-беркутовца

25 Января, 11:00

Задержанного обвиняют в избиении активистов "Автомайдана" и служебном подлоге

Украина

Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут" не признают своей вины, фото Politeka

Раненый на Майдане активист в суде дал показания против экс-беркутовцев

25 Января, 03:01

Следующее заседание по делу против пяти бывших беркутовцев состоится 26 января

Украина

Экс-"беркутовцы" приютились в РФ. Фото: AFP

РФ дала российское гражданство десятерым экс-"беркутовцам"

18 Января, 11:08

Среди приютившихся в России обвиняемых значится и командир расформированного спецподразделения Садовник

Украина

Суд продлил арест пяти экс-"беркутовцам" до марта, фото AFP

Суд продлил арест пяти экс-"беркутовцам" до марта

17 Января, 23:51

Соответствующее решение суд принял на заседании во вторник

Украина

Суд оставил двух командиров "Беркута" под домашним арестом. Фото: AFP

Суд отказался менять меру пресечения для двух командиров "Беркута"

11 Января, 12:55

Дидюк и Антонов остаются под домашним арестом, а сторона потерпевших заявила судье отвод

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования