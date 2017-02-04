РФ дала российское гражданство 12 сбежавшим экс-беркутовцам – ГПУ

РФ отказала в экстрадиции 12 экс-беркутовцев, так как ими было получено российское гражданство. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил начальник департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Это мы говорим об эпизоде 20 февраля, где инкриминируется причастность к расстрелам 26 беркутовцам, 5 из которых находятся под стражей и происходят судебные заседания. Другие в розыске. Мы направили, учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории РФ, направили запросы об их экстрадиции из РФ. Об экстрадиции мы всех 21 направили, но на сегодня пришел ответ, что 12 человек получили гражданство РФ, двое из них – право на временное проживание", – говорит Горбатюк.

Он также отметил, что экс-командир спецроты "Беркут" Дмитрий Садовник, получил российское гражданство через полтора месяца, после того, как сбежал из-под домашнего ареста в Украине.

"Что интересно, что командир этой роты Садовник, который незаконно был освобожден из-под стражи в октябре 2014 года, уже в начале декабря того же года, получил гражданство, то есть через полтора месяца, человек, сбежавшая у нас из-под домашнего ареста уже получила. Наверное, была какая-то упрощенная процедура, а если говорить о законодательстве РФ, упрощенное применяется к тем, кто принес какую-то пользу РФ, то возникает вопрос", – отметил Горбатюк.

Начальник департамента спецрасследований ГПУ сообщил, что по экстрадиции остальных "экс-беркутовцев" ответа от РФ пока не поступало.

Напомним, что экс-сотрудников "Беркута" обвиняют в расстреле 39 участников массовых протестов на киевском Майдане Независимости и ул. Институтской 20 февраля 2014 года.

Отметим, в марте-апреле 2014 года правоохранители задержали, а суд арестовал экс-сотрудников "Беркута" Сергея Зинченко и Павла Аброськина и их командира Дмитрия Садовника по подозрению в убийствах на Институтской. В сентябре 2014 г. Садовник был отпущен судом под домашний арест, а в октябре экс-командир роты "Беркута" сбежал.