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РФ формирует вблизи границ Украины 10-тысячную дивизию – Генштаб ВСУ http://www.segodnya.ua/img/article/7901/97_main.1484918090.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7901/97_tn.1484918090.jpg Украина Как отмечается, такие действия противоречат информации, которую сама же РФ предоставила государствам-участникам по официальной сети ОБСЕ в ноябре 2016 года

РФ формирует вблизи границ Украины 10-тысячную дивизию – Генштаб ВСУ

Сегодня, 15:11

Как отмечается, такие действия противоречат информации, которую сама же РФ предоставила государствам-участникам по официальной сети ОБСЕ в ноябре 2016 года

РФ наращивает войска вблизи границ Украины. Фото: militariorg.ucoz.ru
РФ наращивает войска вблизи границ Украины. Фото: militariorg.ucoz.ru

Россия формирует вблизи границ Украины мотострелковую дивизию, которая насчитывает более 10 тысяч военных. Об этом сообщает пресс-служба Геншатаба ВСУ в Facebook.

"Вблизи границы с Украиной формируется 150 мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих. Указанная информация предоставлена инспекционной группе представителями Минобороны России. Обнародованная дата начала формирования дивизии 10 января 2017 года", – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что такие действия противоречат информации, которую сама же РФ предоставила государствам-участникам по официальной сети ОБСЕ в ноябре 2016 года.

"Многонациональная инспекционная группа подтвердила несоблюдение Российской Федерацией положений Венского документа о предоставлении информации о военных силах всем государствам-участникам ОБСЕ", – отмечается в сообщении.

Ранее РФ сообщала, что не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей.

Как известно, в период 16-19 января Украина совместно с Канадой и Королевством Дания провели инспекцию указанного района на территории Ростовской области РФ.

Ранее начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что российская сторона разрешила Киеву проверить масштабы военной деятельности в Ростовской области.

Спикер Минобороны Украины по вопросам военной операции на Донбассе Александр Мотузяник заявил, что целью инспекции воинских частей в Ростовской области России является проверка наличия или отсутствия военной деятельности, которая должна подлежать предварительному уведомлению.
россия, Украина, Минобороны, ВСУ, генштаб

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Источник:

"Сегодня"

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