РФ и США будет гораздо труднее договориться по Украине, чем по Сирии – эксперт

Сегодня, 12:08

Любая уступка Вашингтона перед Москвой по Украине будет неоднозначно воспринята их союзниками в Европе, считает Ярошенко

США вряд ли пойдет на уступки перед РФ. Фото: ruscur.ru
США вряд ли пойдет на уступки перед РФ. Фото: ruscur.ru

США и России проще договориться по сирийскому конфликту, нежели по Украине. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Евгений Ярошенко.

По его словам, любая уступка Вашингтона перед Москвой по Украине будет неоднозначно воспринята их союзниками в Европе.

"России и США будет гораздо труднее договориться по Украине, чем по Сирии. От начала конфликта (сирийского – ред.) Вашингтон и Москва обозначили свои позиции – они диаметрально противоположны. В Сирии позиция Штатов более гибкая относительно отставки Асада, и под вопросом остается даже то, насколько Россия будет готова до конца стоять за Асада. Что касается Украины – все гораздо сложнее. Любая уступка США по отношению к Украине пошатнет доверие у европейских союзников в способности США их защищать. В лучшем случае РФ и США могут отвести свое внимание от событий в Украине", – сказал Ярошенко.

Ранее американский дипломат назвал условия для сближения Киева и Вашингтона. Так, экс-посол США в Украине Стивен Пайфер заявил, что президент США Дональд Трамп хочет видеть Украину привлекательным партнером.

В свою очередь постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба отмечал, что ракетный удар США по Сирии укрепляет позиции Украины в противостоянии с Россией.
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