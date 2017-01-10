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РФ может атаковать Украину с моря, так как из Крыма не получится – генерал Романенко http://www.segodnya.ua/img/article/7868/38_main.1484045604.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/38_tn.1484045604.jpg Украина Генштаб РФ рассматривает вариант десантирования своих войск в Украину с моря, чтоб уберечься от больших потерь

РФ может атаковать Украину с моря, так как из Крыма не получится – генерал Романенко

Сегодня, 12:53

Генштаб РФ рассматривает вариант десантирования своих войск в Украину с моря, чтоб уберечься от больших потерь

Российские войска могут прийти в Украину с моря. Фото: sakhalinmedia.ru
Российские войска могут прийти в Украину с моря. Фото: sakhalinmedia.ru

Россия может попытаться десантировать свои войска с моря, так как в случае атаки с оккупированного полуострова понесут большие потери, а украинские военные смогут успешно отбить нападение. Об этом в интервью изданию "ГОРДОН" рассказал заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006–2010 годах, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

По его мнению, наступление на материковую Украину с полуострова обернется для оккупантов серьезными потерями.

"Развертывание Россией полка военно-десантных войск в Крыму связано не только с намерениями совершить какие-то действия против Украины. В частности, не все так просто у россиян с Турцией. И с НАТО в целом. Если же рассматривать противостояние именно с Украиной, то проводить какие-то операции через узкий перешеек очень сложно. Наши военнослужащие могут выстроить оборону таким образом, что наступательные действия с Крыма на материковую Украину обернутся для противника серьезными потерями. Поэтому Генштаб РФ рассматривает вариант десантирования своих войск в Украину с моря", – отметил Романенко.

В свою очередь народный депутат Надежда Савченко заявляла, что военный конфликт на Донбассе реально закончить уже в нынешнем году, если сделать его максимально не выгодным для всех сторон.

Последние данные свидетельствуют о том, что Россия может планировать крупную наземную операцию против Украины. Пока президент России Владимир Путин ведет беседы о мире, несколько ведущих российских аналитиков явно поддержали "сирийский вариант" по отношению к Украине.
россия, Крым, Романенко, море, рф, наступление

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