Роман Зозуля отыграл 10 минут в чемпионате Испании

Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Бетисом" в матче 18-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в субботу в Мадриде и завершилась победой "Атлетико" со счетом 1:0. Победный гол на 8-й минуте забил Николас Гайтан.

Украинский нападающий "Бетиса" Роман Зозуля вышел на замену на 82-й минуте матча. Всего в нынешнем сезоне Зозуля пять раз выходил на замену в цонцовках матчей в чемпионате Испании, отыграв в общей сложности лишь 98 минут и не забив ни одного гола.

"Атлетико" с 34 очками занимает четвертое место в чемпионате Испании, "Бетис" с 21 баллом идет 14-м.

Таблица чемпионата Испании: