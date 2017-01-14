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Роман Зозуля отыграл 10 минут в чемпионате Испании http://www.segodnya.ua/img/article/7882/88_main.1484423776.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/88_tn.1484423776.jpg Украина Гол Гайтана принес "Атлетико" победу над "Бетисом" в емпионате Испании

Роман Зозуля отыграл 10 минут в чемпионате Испании

Сегодня, 21:55

Гол Гайтана принес "Атлетико" победу над "Бетисом" в емпионате Испании

Роман Зозуля сыграл в матче против мадридского &quot;Атлетико&quot;. Фото AFP
Роман Зозуля сыграл в матче против мадридского "Атлетико". Фото AFP

Мадридский "Атлетико" одержал победу над "Бетисом" в матче 18-го тура чемпионата Испании.

Встреча прошла в субботу в Мадриде и завершилась победой "Атлетико" со счетом 1:0. Победный гол на 8-й минуте забил Николас Гайтан.

Украинский нападающий "Бетиса" Роман Зозуля вышел на замену на 82-й минуте матча. Всего в нынешнем сезоне Зозуля пять раз выходил на замену в цонцовках матчей в чемпионате Испании, отыграв в общей сложности лишь 98 минут и не забив ни одного гола.

"Атлетико" с 34 очками занимает четвертое место в чемпионате Испании, "Бетис" с 21 баллом идет 14-м.

Таблица чемпионата Испании:

М  Клуб И В Н П Мячи Очки
1  РЕАЛ МАДРИД 16 12 4 0 45-14 40
2  БАРСЕЛОНА 18 11 5 2 47-17 38
3  СЕВИЛЬЯ 17 11 3 3 36-21 36
4  АТЛЕТИКО 18 10 4 4 32-14 34
5  ВИЛЬЯРРЕАЛ 17 8 6 3 26-12 30
6  РЕАЛ СОСЬЕДАД 17 9 2 6 28-25 29
7  АТЛЕТИК 18 8 4 6 22-19 28
8  ЛАС-ПАЛЬМАС 18 6 6 6 27-29 24
9  СЕЛЬТА 17 7 3 7 28-32 24
10  ЭЙБАР 17 6 5 6 22-22 23
11  ЭСПАНЬОЛ 17 5 8 4 21-23 23
12  АЛАВЕС 17 5 7 5 15-17 22
13  БЕТИС 18 6 3 9 20-30 21
14  МАЛАГА 17 5 6 6 26-29 21
15  ЛЕГАНЕС 18 4 5 9 13-29 17
16  ДЕПОРТИВО 17 4 5 8 23-28 17
17  ВАЛЕНСИЯ 16 3 4 9 24-32 13
18  СПОРТИНГ 17 3 3 11 17-34 12
19  ГРАНАДА 17 1 6 10 14-38 9
20  ОСАСУНА 17 1 5 11 16-37 8
чемпионат Испании, Атлетико Мадрид, Роман Зозуля, Бетис

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Источник:

Сегодня|Спорт

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