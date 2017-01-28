Россия хочет переманить к себе авиаконструкторов "Антонова"

Российский вице-премьер-министр Дмитрий Рагозин надеется, что разработчики самолетов украинского предприятия "Антонов" переберутся в Россию, передает ТАСС.

Россия готова принять авиаконструкторов с украинского предприятия "Антонов", сообщил в субботу при посещении Воронежского акционерного самолетостроительного общества вице-премьер правительства Дмитрий Рогозин.

Он подчеркнул, что Россия готова обеспечить их всеми условиями.

"Мы ждем переезда в Россию украинских авиаконструкторов, создававших "Ан". Готовы их принять и всем обеспечить, чтобы не умерла школа "Антонова", – сказал Рогозин.

Ранее сообщалось, что Госпредприятие "Антонов" до конца 2016 года свернет сотрудничество с российской компанией "Волга-Днепр".

Как заявлял президент "Антонова" Александр Коцюба, есть информация, что компании, эксплуатирующие самолеты Ан-124-100 в России, предпринимают попытки уйти от "Антонова" как от разработчика и перевести эти функции на российские компании.

"ГП "Антонов" является разработчиком гражданского самолета Ан-124-100 и держателем Сертификата типа №ТЛ 0021, выданного Авиационной властью Украины, и Сертификата типа №24-124-100, выданного Авиарегистром Межгосударственного Авиационного Комитета (АР МАК). ГП "Антонов" также – держатель Сертификата разработчика авиационной техники №UA.21J.0016, выданного Авиационной властью Украины, и Сертификата Разработчика авиационной техники № Р-2, выданного АР МАК. В соответствии с Руководством по летной годности ICAO, Doc 9760, Часть V, Глава 6, Авиационными правилами Межгосударственного Авиационного Комитета, Часть 21 (АП-21), п. 21.44, Авиационными правилами Украины, Часть 21 (АПУ(Part)-21), п. 21.А.44, ГП "Антонов" выполняет все обязанности держателя Сертификатов типа и организации, ответственной за типовую конструкцию, в отношении поддержания летной годности самолетов Ан-124-100 "Руслан". Таким образом, только ГП "Антонов" имеет полный комплект конструкторской и доказательной документации по результатам сертификации этого самолета. Предприятие не передавало кому бы то ни было материалы испытаний, позволяющие выполнять обязанности по поддержанию летной годности самолета", – говорится в сообщении.

Кроме того ГП "Антонов" является автором Программы сохранения целостности конструкции и контроля старения самолетов Ан-124-100 "Руслан", Программы контроля отказобезопасности, которые разработаны в соответствии с современными международными стандартами и позволяют на должном уровне поддерживать летную годность самолета. Строгое выполнение этих Программ является главным условием обеспечения безопасности эксплуатации самолетов Ан-124-100 "Руслан".