Россия может выдать Украине беглого экс-нардепа

Генпрокуратура России в прошлом году уже отказывала украинской стороне в выдаче Шепелева

Генеральная прокуратура России взялась за рассмотрение вопроса о возможной экстрадиции бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева в Украину по запросу украинской Генпрокуратуры. Об этом рассказал "РИА Новости" представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Отмечается, что Генпрокуратура Украины обратилась к своем коллегам из РФ, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

"В Генпрокуратуре РФ рассматривается запрос Генпрокуратуры Украины о выдаче Шепелева Александра Александровича для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время экстрадиционная проверка не завершена", – сказал Куренной.

Как сообщалось, 27 апреля нынешнего года в центре Москвы полиция задержала бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева. Экс-нардеп, который объявлен в международный розыск, обвиняется в захвате имущества, подделке документов, отмывании доходов.

В 2016 году он был объявлен в международный розыск.

Шепелев разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.115 ч. 2 п. 6 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство с корыстной целью"). Разыскиваемый экс-депутат обвиняется в Украине в хищении средств "Родовид Банка" в особо крупных размерах и заказе нескольких убийств, в том числе бывшего акционера банка Сергея Дядечко.