Россия может выдать Украине беглого экс-нардепа

Сегодня, 14:20

Генпрокуратура России в прошлом году уже отказывала украинской стороне в выдаче Шепелева

Александр Шепелев. Фото: архив
Александр Шепелев. Фото: архив

Генеральная прокуратура России взялась за рассмотрение вопроса о возможной экстрадиции бывшего депутата Верховной Рады Александра Шепелева в Украину по запросу украинской Генпрокуратуры. Об этом рассказал "РИА Новости" представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Отмечается, что Генпрокуратура Украины обратилась к своем коллегам из РФ, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

"В Генпрокуратуре РФ рассматривается запрос Генпрокуратуры Украины о выдаче Шепелева Александра Александровича для привлечения к уголовной ответственности. В настоящее время экстрадиционная проверка не завершена", – сказал Куренной.

Как сообщалось, 27 апреля нынешнего года в центре Москвы полиция задержала бывшего народного депутата Украины Александра Шепелева. Экс-нардеп, который объявлен в международный розыск, обвиняется в захвате имущества, подделке документов, отмывании доходов.

В 2016 году он был объявлен в международный розыск.

Шепелев разыскивается по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст.115 ч. 2 п. 6 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство с корыстной целью"). Разыскиваемый экс-депутат обвиняется в Украине в хищении средств "Родовид Банка" в особо крупных размерах и заказе нескольких убийств, в том числе бывшего акционера банка Сергея Дядечко.
Россия, генпрокуратура, нардеп, шепелев, рф, экстрадиция, куренной

Вы сейчас просматриваете новость "Россия может выдать Украине беглого экс-нардепа". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Мужчину ждет арест. Фото: BroBible

В Бразилии задержали сына "босса двух миров"

10 Июня, 14:07

Задержание калабрийского мафиози произошло в аэропорту крупнейшего бразильского города Сан-Паулу

Общество

Александр Онищенко, фото grushevskogo5.com

Генпрокуратура Украины направила в Испанию документы для экстрадиции матери нардепа Онищенко - СМИ

19 Апреля, 20:20

Документы для экстрадиции были отправлены в среду

Одесса

Фото: СБУ

В Одессе задержали иностранца, который задолжал бюджету Италии 180 миллионов евро

15 Апреля, 19:21

В СБУ сообщили, что мужчину ждет экстрадиция 

Политика

Николай Макаренко. Фото: соцсети

Бывшего начальника ГАИ в Киеве экстрадировали в Украину из РФ - Луценко

7 Апреля, 17:30

По словам генпрокурора, Мартиненко разыскивается правоохранительными органами за систематическое взяточничество

Политика

Николай Чаус. Фото: censor.net.ua

Молдова начала экстрадиционную процедуру по Чаусу - Кишинев

21 Марта, 17:13

В то же время украинские антикоррупционные органы пока не получили официальной информации по этому поводу

Политика

ГПУ. Фото: sled.net.ua

Задержанного в Лондоне экс-главу "Укрспецэкспорта" отпустили под залог, но есть одно "но" - ГПУ

17 Марта, 17:01

Уже 24 марта пройдет судебное заседание, на котором определят дату экстрадиционных слушаний

Мир

Прокуроры обратились в суд. Фото из архива "Сегодня"

Польша требует экстрадиции 98-летнего украинца, живущего в США

14 Марта, 22:13

В Польше делом Каркоца заинтересовались несколько лет назад после публикации в прессе

Политика

Дмитрий Фирташ. Фото: dmitryfirtash.com

Судья объяснил, почему допустил экстрадицию Фирташа

21 Февраля, 16:11

Суд счел, что показаний достаточно и дальше суть дела должны рассматривать в США

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования