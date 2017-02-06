Россия отказалась выдать Сенцова и Кольченко

Министерство юстиции России повторно отказало Министерству юстиции Украины в выдаче удерживаемых в РФ украинцев Олега Сенцова и Александра Кольченко, считая их своими гражданами. Об этом сообщил замминистра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

"Россия безосновательно отказалась выдать Сенцова и Кольченко. Считает их своими гражданами. Это "гражданство" было принудительно навязанное всем крымчанам одновременно с аннексией Крыма. Оба эти действия России являются ничтожным по международному праву", – написал Петухов написал на своей странице в Facebook.

Петухов отметил, что Украина будет добиваться возвращения политзаключенных через международные организации и с помощью исков в Европейский суд по правам человека.

Напомним, украинского режиссера Сенцова задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Его этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове.

В декабре 2014 года в Генпрокуратуре России заявили, что Сенцов является гражданином РФ, поскольку после аннексии полуострова он якобы не изъявил желания сохранить другое гражданство. Российский суд 25 августа 2015 приговорил Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. По тому же делу Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.