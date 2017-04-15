Россия сама изолировала себя от Евровидения – Кириленко

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что Россия сама изолировала себя от конкурса Евровидение-2017, но уверен, что миллионы россиян благодаря спутниковому телевидению и интернету смогут увидеть трансляцию мероприятия.

"Россия сама себя изолировала от Евровидения-2017. Более того, Кремль таким решением изолировал весь российский народ от возможности увидеть это фантастическое и прекрасное шоу, в котором примут участие 42 страны не только Европы, но и мира. Но мы также знаем, что миллионы россиян, благодаря спутниковому телевидению и интернету, и независимо от воли российской власти, будут смотреть трансляцию конкурса из Украины, из Киева", – сказал Кириленко в эфире Украинского радио, сообщает пресс-служба вице-премьера.

Относительно организации конкурса он сообщил, что подготовка происходит усиленными темпами. В Международном выставочном центре (МВЦ), где пройдет мероприятие, работают сотни специалистов – как из Украины, так из-за границы. На данный момент устанавливают трибуны для зрителей, уже практически построена главная сцена, которая весит 30 т, высота – 14 м, ширина – 17 м, глубина – 28 м. Площадь, которой смогут пользоваться артисты, – 350 кв.м.

"Еще несколько уникальных вещей предложит Украина на нынешнем Евровидении, и все те, у кого есть добрая воля, кто хочет мира и дружбы во всем мире и в Европе, – они будут участвовать в конкурсе и будут его смотреть", – сказал вице-премьер.

Напомним, организаторы Евровидения окончательно подтвердили, что Россия не будет участвовать в конкурсе.

Как сообщалось, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Самойловий на три года.

После этого Россия отказалась менять своего представителя на конкурсе "Евровидение" в Киеве, однако "Первый канал" подтвердил, что Самойлова примет участие в Евровидении в 2018 году. При этом сама Самойлова не знает, поедет ли на Евровидение-2018.

В то же время в Европейском вещательном союзе (ЕВС) отметили, что Россию могут не допустить к участию в Евровидении и в 2018 году.