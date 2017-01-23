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Российская делегация не должна быть в ПАСЕ, пока РФ не вернет Крым Украине – Логвинский http://www.segodnya.ua/img/article/7909/59_main.1485183959.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7909/59_tn.1485183959.jpg Украина Нардеп и вице-президент ПАСЕ выразил уверенность в том, что санкции против России необходимо поддерживать

Российская делегация не должна быть в ПАСЕ, пока РФ не вернет Крым Украине – Логвинский

Сегодня, 17:05

Нардеп и вице-президент ПАСЕ выразил уверенность в том, что санкции против России необходимо поддерживать

Георгий Логвинский. Фото: Facebook
Георгий Логвинский. Фото: Facebook

Избранный вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы по квоте Украины депутат Георгий Логвинский не считает необходимым использование для общения с российской делегацией межпарламентской платформы, что было предложено переизбранным президентом ПАСЕ Педро Аграмунтом. Об этом Логвинский рассказал в понедельник в Страсбурге, комментируя предложение Аграмунта, прозвучавшее после переизбрания его президентом ПАСЕ.

Также, по словам Логвинского, до тех пор, пока не будет восстановлен контроль над украинской территорией, должны оставаться и санкции.

"Надо разделять политические лозунги и практическую работу. Что сейчас мешает россиянам вывести армию с Донбасса или передать контроль над Крымом? Ничего не мешает. Я не уверен, что в данное время могут существовать какие-либо парламентские диалоги, которые донесут информацию до Путина, после чего он скажет, что ошибался... Я не буду поддерживать такой диалог в любом случае", – пояснил он свою позицию.

Логвинский напомнил, что переизбранный президент ПАСЕ всегда придерживался именно такой позиции.

"Позиция Аграмута очень понятна, и он всегда ее придерживался: он четко говорил, что выступает за диалог и хотел бы вернуть российскую делегацию, поскольку Россия – это мощная делегация, и поэтому он получит больше власти и определенные преференции", – подчеркнул вице-президент ПАСЕ.

Политик считает, что такие меры будут использованы для того, чтобы снять с российской делегации санкции.

"А это будет иметь эффект домино. Санкции – это единственный рычаг, который влияет на РФ, как на агрессора. Пока они не исправят ситуацию, мы не имеем права сказать "возвращайтесь". Мы против снятия санкций. Санкции должны быть сняты тогда, когда будет восстановлен контроль на нашей территории", – убежден Логвинский.

Напомним, в Страсбурге 23-27 января проходит зимняя сессия ПАСЕ.
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Источник:

УНИАН

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