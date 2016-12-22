Российские хакеры два года отслеживали передвижение украинской артиллерии – Reuters

Отмечается, что данная программа является одной из версий программ, которые были использованы для взлома Национального комитета Демократической партии

Российские хакеры отслеживали украинскую артиллерию с конца 2014 до 2016 года с помощью вредоносной программы на устройствах Android. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет компании по кибербезопасности CrowdStrike.

Отмечается, что данная программа является одной из версий программ, которые были использованы для взлома Национального комитета Демократической партии. Таким образом, в отчете утверждается, что хакерская группа "Фантастический Медведь" является ответственной за кибератаку.

"Они не могут быть независимыми от группы или преступной группировки, они должны находиться в тесном контакте с российскими военным", – говорится в докладе.

Напомним, американские спецслужбы четыре месяца предлагали главе США Бараку Обаме разные варианты ответа на атаки российских хакеров, однако действующий президент отверг их как неэффективные или рискованные.