Российский актер рассказал о службе в ВСУ на Донбассе

Известный российский актер Анатолий Пашинин рассказал, что на Донбассе побывал в разных подразделениях Вооруженных сил Украины. Об этом он сказал в интервью изданию "ГОРДОН".

По его словам, он начал мотаться на войну, потому что переживал за своего старшего брата Константина, который там служил.

"Он воевал в одной из горячих точек – на позиции "Зенит" рядом с донецким аэропортом. Брат – герой. Я, может, и не такой, но, как говорил Мюнхгаузен, что-то героическое во мне есть. Хочу достойным украинцам спокойно смотреть в глаза и говорить "Я с тобой там был", а не бросать в лицо "Я тебя туда не посылал", как некоторые в тылу. Я побывал в 79-м, 128-м, 131-м батальонах, проехал Пески (до того, как их сдали), Авдеевку и массу пунктов, названия которых уже и упомнить не могу. Проехал вдоль передка от сектора "А" и "Д" до сектора "М". И даже получил награду от командующего сектором "М", – рассказал Пашинин.

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Он рассказал историю, как добыл погон украинского генерала.

"Говорят, в русской армии был такой случай во время Швейцарского похода Суворова в 1799 году, когда рядовой солдат умудрился сорвать погон с маршала Французской империи Андре Массена. Суворов дал ему офицерское звание и потребовал присуждения дворянского титула. Многие возмутились, а Суворов в ответ пообещал сделать генералом любого, кто принесет ему второй погон Массена. Так вот, я получил погон от украинского Массена – главы оперативного командования "Юг" генерал-лейтенанта Анатолия Сиротенко. Мы стояли с ним, и я сказал: "Хочу ваш погон. Никто из русских даже мечтать не может с вас его снять". И он мне сделал подарок. Это большая честь. Можно носить целую кучу орденов и медалей, а я буду носить погон великого воина. У меня самый дорогой трофей за эту войну. Поганцам из генерального штаба РФ такое и не снилось", – подчеркнул актер.

Как стало известно, Анатолий Пашинин воюет на Донбассе за украинскую армию в составе восьмого батальона Украинской Добровольческой Армии.