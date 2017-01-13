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Российский "Боярышник" пробрался в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7879/37_main.1484304419.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/37_tn.1484304419.jpg Украина Скандальное средство нашли на полках магазина в Херсонской области

Российский "Боярышник" пробрался в Украину

Сегодня, 12:45

Скандальное средство нашли на полках магазина в Херсонской области

В магазинах Херсонской области нашли скандальный российский &quot;Боярышник&quot;. Фото: соцсети
В магазинах Херсонской области нашли скандальный российский "Боярышник". Фото: соцсети

В магазинах Херсонской области обнаружили в продаже российский косметический лосьон "Боярышник", который на 70% состоит из спирта. Об этом сообщают в социальных сетях местные жители, передает LB.ua.

Лосьон, из-за отравления которым в России погибли десятки человек, обнаружили в сети магазинов в Новой Каховке.

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И.о. заместителя главы Госпродпотребслужбы Лилия Стиренко сообщила, что ведомство пока ждет комментариев профильных специалистов. Служба может провести внеплановую проверку только по согласованию с Минэкономики, поэтому пока что о "Боярышнике" проинформировали руководство Херсонской областной государственной администрации, у которой есть возможность оперативно отреагировать.

Напомним, в декабре 2016 года в российском городе Иркутск от отравления спиртосодержащей жидкостью "Боярышник" погибли почти 80 человек, еще 120 человек пострадали. В состав этого лосьона входит этиловый спирт, но в Иркутск попала партия, где в продукте был использован метиловый, смертельный для человека спирт.
Украина, магазин, новая каховка, херсонская область, боярышник, лосьон

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