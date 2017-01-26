Российский политик сравнил причины эмиграции в РФ и Украине

Вчера, 15:38

Миграционный поток у двух стран сопоставим, однако имеет разные причины, отмечает Пономарев

Украинцы возвращаются домой охотнее россиян. Фото: из открытых источников
Украинцы возвращаются домой охотнее россиян. Фото: из открытых источников

Украинцы и россияне не брезгуют выездом из своих стран за границу, однако причины у них на это разные, хотя возвращаются назад граждане Украины охотнее. Об этом рассказал "Апострофу" российский оппозиционный политик Илья Пономарев.

По его словам, миграционный поток у двух стран сопоставим, однако имеет разные причины.

"Миграционный поток сопоставим, его динамика похожа и в России, и в Украине, к сожалению. Хотя причины и структура эмиграции совершенно разные. Из России выезжает, прежде всего, самая активная часть общества – предприниматели, потому что в России исчезли возможности для ведения бизнеса среднего и небольшого размера, происходит дальнейшее огосударствление экономики, монополизация. У вас же больше уезжает на заработки простых людей. Из России такие не выезжают вообще, а у вас – это основной сегмент в общем потоке. Политический фактор в Украине действует противоположно: у нас люди уезжают, потому что все под асфальт закатывается, а у вас – потому что хаос", – сказал Пономарев.

Он отметил, что в этой связи есть разные перспективы для возвращения эмигрантов

"В Украине уезжают на время – пересидеть (тяжелые времена – ред.). У них нет конфликта со страной, они хотят вернуться, посылают деньги назад на родину. В России уезжают, обрывая связи и выводя оттуда бизнес. У меня огромное количество друзей, которые уезжают совсем, уводят оттуда бизнес и назад в Россию даже въезжать не хотят. Они боятся, что бизнес придут отнимать, боятся обвинений в отсутствии патриотизма, боятся новых законов по раскрытию других гражданств и доходов", – рассказал оппозиционер.

Отметим, что по последним исследованиям социологов стало известно, что треть украинцев готовы покинуть родину навсегда, а самые сильные эмигрантские настроения – среди молодежи.

Также в Государственной пограничной службе Украины назвали тройку стран, в которые украинцы выезжают чаще всего.
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