Российский военный эксперт: РФ готовится к вторжению в Украину

Россия готовит новые силы под видом крупных военных учений, чтобы сформировать мощную ударную группировку для нападения, вероятнее всего, на Украину. Такое мнение высказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в интервью Online.ua.

По его словам, военные учения РФ и создание дополнительных батальонных тактических групп свидетельствует о подготовке к широкомасштабной региональной войне.

Он обратил внимание, что сейчас готовятся новые учения "Запад-2017", которые предусматривают развертывание личного состава недавно воссозданной 1-й Гвардейской танковой армии Западного военного округа на территории Беларуси. По его оценкам, в учениях примут участие 400-500 тысяч человек.

"Для Сирии это много, для Прибалтики — много, и было бы самоубийством против Запада так плотно концентрировать войска, которые могут быть расстреляны как армия Саддама Хусейна в Ираке. Остается только Украина. Это не значит, что будет война, но подготовка РФ к большой региональной войне идет полным ходом. Это точно не против четырех батальонов, которые НАТО разворачивает в Восточной Европе. Контрольный срок тут — 15 августа 2017 года. Тогда заканчивается строительство железной дороги, которая идет в обход Украины. Это позволит перебрасывать танковые силы из Центрального военного округа РФ в Южный. Надо понимать, что железная дорога — это основа мобильности российских войск", – рассказал Фельгенгауэр.

Также он подчеркнул, что август — хорошее время для начала большой войны, однако не уверен, что она начнется именно в это время.

Напомним, ранее другой российский военный эксперт Михаил Александров заявлял, что Россия может пойти в масштабное наступление в Украине, если украинская сторона нарушит перемирие на Донбассе. Он предвидел, что в ход пойдет российская авиация и тяжелые ракетные системы, что позволит захватить Украину.

В свою очередь украинский журналист Виталий Портников ответил на слова российского эксперта о захвате Украины. По его мнению, описанная российским экспертом схема вторжения в Украину схожа с сирийским вариантом.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов ранее заявлял, что не верит в возможность договориться с президентом России Владимиром Путиным о мирном формате решения конфликта на Донбассе. По его словам, он не исключает, что "придет время, когда изуродованная экономической и политической проказой, деградирующая бабушка-Россия приползет к нам и будет договариваться о мирном формате решения вопроса".