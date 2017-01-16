Российский военный эксперт: РФ готовится к вторжению в Украину
Россия готовит военные учения, в которых будет ориентироваться на большую региональную войну, считает эксперт
Россия готовит новые силы под видом крупных военных учений, чтобы сформировать мощную ударную группировку для нападения, вероятнее всего, на Украину. Такое мнение высказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в интервью Online.ua.
По его словам, военные учения РФ и создание дополнительных батальонных тактических групп свидетельствует о подготовке к широкомасштабной региональной войне.
Он обратил внимание, что сейчас готовятся новые учения "Запад-2017", которые предусматривают развертывание личного состава недавно воссозданной 1-й Гвардейской танковой армии Западного военного округа на территории Беларуси. По его оценкам, в учениях примут участие 400-500 тысяч человек.
"Для Сирии это много, для Прибалтики — много, и было бы самоубийством против Запада так плотно концентрировать войска, которые могут быть расстреляны как армия Саддама Хусейна в Ираке. Остается только Украина. Это не значит, что будет война, но подготовка РФ к большой региональной войне идет полным ходом. Это точно не против четырех батальонов, которые НАТО разворачивает в Восточной Европе. Контрольный срок тут — 15 августа 2017 года. Тогда заканчивается строительство железной дороги, которая идет в обход Украины. Это позволит перебрасывать танковые силы из Центрального военного округа РФ в Южный. Надо понимать, что железная дорога — это основа мобильности российских войск", – рассказал Фельгенгауэр.
Также он подчеркнул, что август — хорошее время для начала большой войны, однако не уверен, что она начнется именно в это время.
Напомним, ранее другой российский военный эксперт Михаил Александров заявлял, что Россия может пойти в масштабное наступление в Украине, если украинская сторона нарушит перемирие на Донбассе. Он предвидел, что в ход пойдет российская авиация и тяжелые ракетные системы, что позволит захватить Украину.
В свою очередь украинский журналист Виталий Портников ответил на слова российского эксперта о захвате Украины. По его мнению, описанная российским экспертом схема вторжения в Украину схожа с сирийским вариантом.
Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов ранее заявлял, что не верит в возможность договориться с президентом России Владимиром Путиным о мирном формате решения конфликта на Донбассе. По его словам, он не исключает, что "придет время, когда изуродованная экономической и политической проказой, деградирующая бабушка-Россия приползет к нам и будет договариваться о мирном формате решения вопроса".
Вы сейчас просматриваете новость "Российский военный эксперт: РФ готовится к вторжению в Украину". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии