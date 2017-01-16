Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Последние новости Украины
Российский военный эксперт: РФ готовится к вторжению в Украину http://www.segodnya.ua/img/article/7885/15_main.1484555197.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/15_tn.1484555197.jpg Украина Россия готовит военные учения, в которых будет ориентироваться на большую региональную войну, считает эксперт 

Российский военный эксперт: РФ готовится к вторжению в Украину

Сегодня, 10:26

Россия готовит военные учения, в которых будет ориентироваться на большую региональную войну, считает эксперт 

Российские войска готиовятся к большой войне. Фото: uapress.info
Российские войска готиовятся к большой войне. Фото: uapress.info

Россия готовит новые силы под видом крупных военных учений, чтобы сформировать мощную ударную группировку для нападения, вероятнее всего, на Украину. Такое мнение высказал российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр в интервью Online.ua.

По его словам, военные учения РФ и создание дополнительных батальонных тактических групп свидетельствует о подготовке к широкомасштабной региональной войне.

Он обратил внимание, что сейчас готовятся новые учения "Запад-2017", которые предусматривают развертывание личного состава недавно воссозданной 1-й Гвардейской танковой армии Западного военного округа на территории Беларуси. По его оценкам, в учениях примут участие 400-500 тысяч человек.

"Для Сирии это много, для Прибалтики — много, и было бы самоубийством против Запада так плотно концентрировать войска, которые могут быть расстреляны как армия Саддама Хусейна в Ираке. Остается только Украина. Это не значит, что будет война, но подготовка РФ к большой региональной войне идет полным ходом. Это точно не против четырех батальонов, которые НАТО разворачивает в Восточной Европе. Контрольный срок тут — 15 августа 2017 года. Тогда заканчивается строительство железной дороги, которая идет в обход Украины. Это позволит перебрасывать танковые силы из Центрального военного округа РФ в Южный. Надо понимать, что железная дорога — это основа мобильности российских войск", – рассказал Фельгенгауэр.

Также он подчеркнул, что август — хорошее время для начала большой войны, однако не уверен, что она начнется именно в это время.

Напомним, ранее другой российский военный эксперт Михаил Александров заявлял, что Россия может пойти в масштабное наступление в Украине, если украинская сторона нарушит перемирие на Донбассе. Он предвидел, что в ход пойдет российская авиация и тяжелые ракетные системы, что позволит захватить Украину.

В свою очередь украинский журналист Виталий Портников ответил на слова российского эксперта о захвате Украины. По его мнению, описанная российским экспертом схема вторжения в Украину схожа с сирийским вариантом.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов ранее заявлял, что не верит в возможность договориться с президентом России Владимиром Путиным о мирном формате решения конфликта на Донбассе. По его словам, он не исключает, что "придет время, когда изуродованная экономической и политической проказой, деградирующая бабушка-Россия приползет к нам и будет договариваться о мирном формате решения вопроса".
россия, война, армия, учения, рф, военный эксперт

Вы сейчас просматриваете новость "Российский военный эксперт: РФ готовится к вторжению в Украину". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мнения

Виктор Ющенко. Фото: unn.com.ua

У Украины нет плана, как победить Россию – Ющенко

13 Января, 14:34

Экс-президент заявил, что мы неадекватны к процессам, которые с нами происходят

Донбасс

Донбассу нужен мир. Фото: AFP

1000 дней войны: как живет Донбасс

12 Января, 07:52

За время вооруженного противостояния пострадали десятки тысяч людей, а простые мирные жители адаптировались к выживанию в крайне непростых условиях

Украина

На войну офицеры могут попасть по желанию. Фото: AFP

В Генштабе рассказали, отправят ли на Донбасс офицеров запаса

11 Января, 15:16

Военные не попадут в зону боевых действий на Донбассе, если не изъявят желания подписать контракт

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко рассказала, как закончить войну на Донбассе уже в 2017 году

10 Января, 09:47

Нардеп считает, что пока конфликт будет выгоден в финансовом плане, конца войне не будет

Политика

Фото из Facebook

Арьев назвал три тезиса гибридной войны России против Украины в 2017 году

5 Января, 14:21

Парламентарий призвал украинцев к единству и ментальной стойкости для противостояние информационным атакам

Политика

Фото: ТАСС

Если Путин решится пойти на Киев, погибнут сотни тысяч украинцев и россиян - американский эксперт

5 Января, 13:41

Если Россия решит попробовать завоевать всю Украину, Кремлю потребуются до 866 тысяч военнослужащих, потери будут огромными с обеих сторон, считает аналитик

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.