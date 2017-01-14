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Рост "минималки" в Украине удивил международных экспертов – Бальцерович http://www.segodnya.ua/img/article/7881/73_main.1484355991.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/73_tn.1484355991.jpg Украина При этом он является согласен идеей повышения уровня жизни граждан с помощью единственного шага

Рост "минималки" в Украине удивил международных экспертов – Бальцерович

Сегодня, 03:06

При этом он является согласен идеей повышения уровня жизни граждан с помощью единственного шага

Лешек Бальцерович. Фото: sq.com.ua
Лешек Бальцерович. Фото: sq.com.ua

Почти все международные эксперты были удивлены решением о повышении вдвое минимальной зарплаты в Украине. Об этом в эфире "5 канала" сказал сопредседатель группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине Лешек Бальцерович, передает УНН.

"Не только я был удивлен. Почти все международные эксперты, потому что это было неожиданно. Нам казалось, не было таких калькуляций, но посмотрим, какие будут результаты", – отметил он.

Однако он выразил свое несогласие с тем, что "одним шагом можно повысить уровень жизни".

"Никому такое не удалось. Как удается? Если экономика развивается за счет лучших условий для частного бизнеса. Это надо ускорить и есть огромные резервы. Это можно было бы сделать быстрее и уровень жизни тоже поднимался бы быстрее", – подчеркнул Бальцерович.

 таком случае, по его словам, позиция Украины в Европе, была бы сильнее.

"Там (в Европе – ред.) Должны смотрели, что несмотря на стольких проблем Украина продвигается вперед ... С доверием приходит политическая поддержка и иностранные капиталовложения", – добавил эксперт.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман пригрозил наказывать работодателей, которые не выполняют требований закона о повышении минимальной зарплаты, а также чиновников, которые будут злоупотреблять проверками.
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