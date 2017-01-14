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Розенко объяснил, насколько вырастут зарплаты бюждетников http://www.segodnya.ua/img/article/7881/65_main.1484346618.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7881/65_tn.1484346618.jpg Украина Как сообщил вице-премьер, Кабмин заложил дополнительно 40 млрд грн для повышения заработных плат работникам бюджетной сферы

Розенко объяснил, насколько вырастут зарплаты бюждетников

Сегодня, 00:30

Как сообщил вице-премьер, Кабмин заложил дополнительно 40 млрд грн для повышения заработных плат работникам бюджетной сферы

Зарплаты бюждетников увеличатся на суммы от 150 до 2000 грн
Зарплаты бюждетников увеличатся на суммы от 150 до 2000 грн. Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

В государственный бюджет на 2017 год правительство заложило дополнительно 40 млрд грн на повышение зарплат. Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНН.

В целом по тарифному разряду увеличение должностных окладов работников бюджетной сферы составит от 150 до 2000 грн.

"Правительство заложило дополнительно 40 млрд грн для повышения заработных плат работникам бюджетной сферы. Более того, в декабре правительство приняло решение об увеличении повышения ставки первого тарифного разряда бюджетной сферы до 1600 гривен. Ставка увеличились более чем 400 гривен. В целом по тарифному разряду увеличения должностных окладов работников бюджетной сферы составит от 150 до 2000 гривен в зависимости от квалификации работника ", – заявил Розенко.

Напомним, вице-премьер-министр Павел Розенко считает, что в этом году украинцы почувствуют результаты реформ, которые были запущены ранее, и это даст больше поводов укпаинцам для оптимизма.
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