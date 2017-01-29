Руководители ГСП "Чернобыльский спецкомбинат" попались на крупной взятке (фото)

Директор госпредприятия и его заместитель требовали почти полмиллиона гривен за победу определенного предприятия в конкурсных торгах

Правоохранители разоблачили схему отмывания государственных средств, налаженную директором Государственного специализированного предприятия "Чернобыльский спецкомбинат" и его заместителем. Так, за победу определенного предприятия в тендерных торгах мужчины просили "откат" в размере 432 тысяч гривен. При попытке получить неправомерное вознаграждение они были задержаны сотрудниками следственного отдела военной прокуратуры Центрального региона, Департамента по защите экономики Нацполиции Украины и бойцами спецподразделения "КОРД".

Взятку чиновники требовали у директора одного из частных предприятий взамен на победу его компании в тендерных закупках на поставку дизельного топлива. Как рассказал глава МВД Арсен Аваков, руководители "Чернобыльского спецкомбината" обещали представителю предприятия не только победу в торгах, но и завышенную стоимость топлива после их проведения.

"Чиновники не только гарантировали коммерческой структуре победу в конкурсных торгах, но также пообещали завысить стоимость дизтоплива после их проведения. За "небольшую услугу" потребовали 432 тысячи гривен", – написал в соцсети Аваков.

В частности, как сообщает пресс-служба военной прокуратуры, руководители ГСП изначально просили 700 тысяч гривен, но потом сумма была снижена до 432 тысяч. При этом они сообщили, что предприниматель для своей "победы" должен занизить цену топлива до 17 грн за 1 литр (рыночная стоимость составляет 19,70 грн), а после победы, обещали ее повысить до 19,70 грн за литр, а полученную прибыль разделить.

Об этом требовании предприниматель сообщил в правоохранительные органы. В дальнейшем, после победы его компании на торгах с ним был заключен договор о закупке горючего на сумму 1,2 млн грн и 3,4 млн грн и дополнительное соглашение об изменении цены на 19,70 гривен за 1 литр.

Когда пришло время рассчитываться за эту махинацию, руководители ГСП были задержаны, а "взятка" изъята.

Директор госпредприятия и его заместитель требовали 432 тысячи гривен за победу в конкурсных торгах. Фото: vppnr.gp.gov.ua

В отношении правонарушителей готовится сообщение о подозрении по ч.4 ст. 368 УК Украины (Получение взятки) и ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей, отстранение их от должностей и ареста временно изъятого имущества.