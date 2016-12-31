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Руководителям одного из банков сообщено о подозрении в растрате 80 млн гривен (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7849/47_main.1483191068.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7849/47_tn.1483191068.jpg Украина Банкиры через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения, сообщают в полиции

Руководителям одного из банков сообщено о подозрении в растрате 80 млн гривен (фото)

Сегодня, 15:32

Банкиры через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения, сообщают в полиции

Полиция разоблачила банкиров. Фото: hvylya.net
Полиция разоблачила банкиров. Фото: hvylya.net

Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции сообщили о подозрении в растрате предварительно 80 миллионов гривен двум руководителям одного из банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Работники Департамента защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения. Президент – один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения", – говорится в сообщении полиции.

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Отмечается, что в 2014 году чиновники предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

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Кроме того, правоохранители установили, что предварительная сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 80 миллионов гривен. Также во время следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъято коллекцию оружия. Окончательная сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

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банк, чиновники, полиция, руководители, подозрение

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Источник:

"Сегодня"

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