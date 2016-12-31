Руководителям одного из банков сообщено о подозрении в растрате 80 млн гривен (фото)
Банкиры через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения, сообщают в полиции
Сотрудники Департамента защиты экономики Национальной полиции сообщили о подозрении в растрате предварительно 80 миллионов гривен двум руководителям одного из банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Работники Департамента защиты экономики Главного следственного управления Нацполиции Украины совместно с Государственной службой финансового мониторинга Украины доказали причастность руководителей банка к растрате активов учреждения. Президент – один из владельцев банковского учреждения и его председатель правления через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы финучреждения", – говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что в 2014 году чиновники предоставили кредиты фиктивным фирмам, средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
Кроме того, правоохранители установили, что предварительная сумма ущерба, нанесенного Фонду гарантирования вкладов физических лиц, достигает 80 миллионов гривен. Также во время следственных розыскных действий у президента-владельца банка изъято коллекцию оружия. Окончательная сумма ущерба в настоящее время устанавливается.
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