Рыбка и Селезнев подписали контракты с "Карабюкспором"
Украинские футболисты продолжат карьеру в чемпионате Турции
Турецкий клуб "Карабюкспор" официально подписал контракт с двумя украинскими игроками – 29-летним вратарем Александром Рыбкой и 31-летним форвардом Евгением Селезневым.
Напомним, что еще до Нового года стало известно, что два игрока продолжат карьеру в Турции. Однако контракты они подписали лишь после открытия трансферного окна.
Рыбка и Селезнев перешли в "Карабюкспор" в качестве свободных агентов, подписав контракты на два с половиной года.
Последним клубом Рыбки было киевское "Динамо", а Селезнева – донецкий "Шахтер".
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