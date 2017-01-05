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Рыбка и Селезнев подписали контракты с "Карабюкспором" http://www.segodnya.ua/img/article/7856/99_main.1483605071.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/99_tn.1483605071.jpg Украина Украинские футболисты продолжат карьеру в чемпионате Турции

Рыбка и Селезнев подписали контракты с "Карабюкспором"

Сегодня, 10:26

Украинские футболисты продолжат карьеру в чемпионате Турции

Подписание контракта. Фото ФК &quot;Карабюкспор&quot;
Подписание контракта. Фото ФК "Карабюкспор"

Турецкий клуб "Карабюкспор" официально подписал контракт с двумя украинскими игроками – 29-летним вратарем Александром Рыбкой и 31-летним форвардом Евгением Селезневым.

Напомним, что еще до Нового года стало известно, что два игрока продолжат карьеру в Турции. Однако контракты они подписали лишь после открытия трансферного окна.

Рыбка и Селезнев перешли в "Карабюкспор" в качестве свободных агентов, подписав контракты на два с половиной года.

Последним клубом Рыбки было киевское "Динамо", а Селезнева – донецкий "Шахтер".
футбол, Евгений Селезнев, Александр Рыбка, Карабюкспор

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