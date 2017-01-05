Рыбка и Селезнев подписали контракты с "Карабюкспором"

Турецкий клуб "Карабюкспор" официально подписал контракт с двумя украинскими игроками – 29-летним вратарем Александром Рыбкой и 31-летним форвардом Евгением Селезневым.

Напомним, что еще до Нового года стало известно, что два игрока продолжат карьеру в Турции. Однако контракты они подписали лишь после открытия трансферного окна.

Рыбка и Селезнев перешли в "Карабюкспор" в качестве свободных агентов, подписав контракты на два с половиной года.

Последним клубом Рыбки было киевское "Динамо", а Селезнева – донецкий "Шахтер".