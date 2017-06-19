С сегодняшнего дня отменяются печати для бизнеса: что это значит

Благодаря новому закону Украина поднимется на несколько пунктов в рейтинге Doing Business

Сегодня вступает в силу принятый Верховной Радой и подписанный президентом закон относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями, передает "112 Украина".

Так, согласно документу, из законодательства исключается требование об обязательном использовании печатей (независимо от их наличия у субъектов хозяйствования), исключается возможность признания документа (соглашения, соглашения) недействительным (незаключенным, несовершенным) в связи с отсутствием оттиска печати.

Кроме того, предполагается исключить необходимость использования печатей во взаимоотношениях субъектов хозяйствования с государственными органами и органами местного самоуправления.

Также законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими-лицами предпринимателями" устанавливается административная ответственность за вымогательство государственным органом или органом местного самоуправления наличия оттиска печати на официальном документе.

Благодаря данному закону Украина поднимется на несколько пунктов в рейтинге Doing Business.