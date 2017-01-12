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Сайт киевского "Динамо" вошел в топ-10 самых посещаемых в мире http://www.segodnya.ua/img/article/7874/91_main.1484208968.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7874/91_tn.1484208968.jpg Украина Более трех миллионов человек заходили на страничку чемпионов Украины

Сайт киевского "Динамо" вошел в топ-10 самых посещаемых в мире

Сегодня, 10:16

Более трех миллионов человек заходили на страничку чемпионов Украины

Сайт киевского &quot;Динамо&quot; пользуется успехом
Сайт киевского "Динамо" пользуется успехом

Sportingintelligence со ссылкой на УЕФА предоставил статистику по посещаемости официальных сайтов лучших мировых клубов за первую половину 2016 года.

Самыми популярными являются сайты английских клубов. На перов месте сайт "Манчестер Юнайтед", который посещают около 8,6 млн человке в среднем за месяц. Вторым оказался лондонский "Арсенал" с 8,5 млн посетителей. У "Ливерпуля" – 7,7 млн.

Приятно, что в топ-10 рейтинга попал киевского "Динамо". Сообщается, что более трех миллионов человек посещали его ежемесячно на протяжении первого полугодия 2016.c17tcxwwqaixifh
футбол, сайт, Динамо Киев

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Источник:

isport.ua

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