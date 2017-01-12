Сайт киевского "Динамо" вошел в топ-10 самых посещаемых в мире

Более трех миллионов человек заходили на страничку чемпионов Украины

Sportingintelligence со ссылкой на УЕФА предоставил статистику по посещаемости официальных сайтов лучших мировых клубов за первую половину 2016 года.

Самыми популярными являются сайты английских клубов. На перов месте сайт "Манчестер Юнайтед", который посещают около 8,6 млн человке в среднем за месяц. Вторым оказался лондонский "Арсенал" с 8,5 млн посетителей. У "Ливерпуля" – 7,7 млн.

Приятно, что в топ-10 рейтинга попал киевского "Динамо". Сообщается, что более трех миллионов человек посещали его ежемесячно на протяжении первого полугодия 2016.