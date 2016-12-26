Сайт Минобразования Украины "лег" из-за Ddos-атаки

Атака прошла на выходных, однако до сих пор сайт не может возобновить работу

Сайт Министерства образования и науки Украины не работает вследствие Ddos-атаки. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, сама атака была совершена на выходных, и в результате нее сайт не работает.

Атака на данный момент уже завершилась, ведутся работы по восстановлению работы сайта, однако они еще не завершены. говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава "Укрзализныци" Войцех Балчун заявлял о хакерских атаках на сайт компании. Сайты Минфина и Госказначейства Украины также недавно пострадали от кибератак.

Глава СБУ Василий Грицак рассказал, что Украина для российских хакеров является полигоном, где они проводят свои эксперименты по нанесению кабератак, чтоб потом применять испытанные инструменты в странах Запада.