Сайты, рекомендованные для запрета в Украине – список Мининформполитики
Интернет-ресурсы из списка содержат информацию, которая имеет признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства
Министерство информационной политики Украины обнародовало перечень сайтов, которые предлагается запретить в Украине. Такой список опубликован на сайте Мининформполитики.
Список содержит, в частности, такие сайты: "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других ресурсов.
Сайты, содержащие информацию, которая имеет признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства:
- "Русская весна" (rusvesna.su);
- "RusNext" (rusnext.ru);
- "Агентство новостей Харькова" (nahnews.org);
- "Луганский информационный центр" (lug-info.com);
- "Novorossia Today" (novorossia.today);
- "Комитет спасення Украины" (comitet.su);
- "Новоросс.инфо" (novoross.info);
- "Антимайдан" (antimaydan.info);
- "Политнавигатор" (www.politnavigator.net);
- "True! Правда!" (freedom.kiev.ua);
- "За СССР!" (www.zasssr.info);
- "Луганск онлайн" (on-line.lg.ua);
- "Портал русского народа Крыма" (www.ruscrimea.ru);
- "Крымская правда" (c-pravda.ru);
- "Новостной фронт" (news-front.info);
- "Новороссия" (www.novorosinform.org);
- "Антифашист" (antifashist.com);
- "Одна Родина" (odnarodyna.org);
- "Русская правда" (ruspravda.info);
- сайт телерадиокомпании "Крым" (1tvcrimea.ru).
В Мининформполитики сообщили о причинах, по которым следует запретить эти сайты в Украине:
- разжигание межэтнической и межнациональной вражды;
- призывы к свержению конституционного строя;
- нарушение территориальной целостности;
- нарушение законодательства о декоммунизации.
Кроме того, в списке к характеристике каждого ресурса прилагается статистика его посещаемости и приводятся цитаты с сайтав качестве примеров нарушений.
Ранее в понедельник министр информационной политики Юрий Стець анонсировал обнародование такого списка, отметив, что этот перечень передан в СБУ и СНБО.
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