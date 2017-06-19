Сайты, рекомендованные для запрета в Украине – список Мининформполитики

Интернет-ресурсы из списка содержат информацию, которая имеет признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства

Министерство информационной политики Украины обнародовало перечень сайтов, которые предлагается запретить в Украине. Такой список опубликован на сайте Мининформполитики.

Список содержит, в частности, такие сайты: "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других ресурсов.

Сайты, содержащие информацию, которая имеет признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства:

"Русская весна" (rusvesna.su);

"RusNext" (rusnext.ru);

"Агентство новостей Харькова" (nahnews.org);

"Луганский информационный центр" (lug-info.com);

"Novorossia Today" (novorossia.today);

"Комитет спасення Украины" (comitet.su);

"Новоросс.инфо" (novoross.info);

"Антимайдан" (antimaydan.info);

"Политнавигатор" (www.politnavigator.net);

"True! Правда!" (freedom.kiev.ua);

"За СССР!" (www.zasssr.info);

"Луганск онлайн" (on-line.lg.ua);

"Портал русского народа Крыма" (www.ruscrimea.ru);

"Крымская правда" (c-pravda.ru);

"Новостной фронт" (news-front.info);

"Новороссия" (www.novorosinform.org);

"Антифашист" (antifashist.com);

"Одна Родина" (odnarodyna.org);

"Русская правда" (ruspravda.info);

сайт телерадиокомпании "Крым" (1tvcrimea.ru).

В Мининформполитики сообщили о причинах, по которым следует запретить эти сайты в Украине:

разжигание межэтнической и межнациональной вражды;

призывы к свержению конституционного строя;

нарушение территориальной целостности;

нарушение законодательства о декоммунизации.

Кроме того, в списке к характеристике каждого ресурса прилагается статистика его посещаемости и приводятся цитаты с сайтав качестве примеров нарушений.

Ранее в понедельник министр информационной политики Юрий Стець анонсировал обнародование такого списка, отметив, что этот перечень передан в СБУ и СНБО.