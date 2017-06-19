Сайты, рекомендованные для запрета в Украине – список Мининформполитики

Сегодня, 18:36

Интернет-ресурсы из списка содержат информацию, которая имеет признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства

Фото: buhbiz.com.ua
Фото: buhbiz.com.ua

Министерство информационной политики Украины обнародовало перечень сайтов, которые предлагается запретить в Украине. Такой список опубликован на сайте Мининформполитики.

Список содержит, в частности, такие сайты: "Русская весна", "Новороссия", "Антифашист", "Антимайдан", "Политнавигатор" и ряд других ресурсов.

Сайты, содержащие информацию, которая имеет признаки запрещенной к распространению нормами украинского законодательства:

  • "Русская весна" (rusvesna.su);
  • "RusNext" (rusnext.ru);
  • "Агентство новостей Харькова" (nahnews.org);
  • "Луганский информационный центр" (lug-info.com);
  • "Novorossia Today" (novorossia.today);
  • "Комитет спасення Украины" (comitet.su);
  • "Новоросс.инфо" (novoross.info);
  • "Антимайдан" (antimaydan.info);
  • "Политнавигатор" (www.politnavigator.net);
  • "True! Правда!" (freedom.kiev.ua);
  • "За СССР!" (www.zasssr.info);
  • "Луганск онлайн" (on-line.lg.ua);
  • "Портал русского народа Крыма" (www.ruscrimea.ru);
  • "Крымская правда" (c-pravda.ru);
  • "Новостной фронт" (news-front.info);
  • "Новороссия" (www.novorosinform.org);
  • "Антифашист" (antifashist.com);
  • "Одна Родина" (odnarodyna.org);
  • "Русская правда" (ruspravda.info);
  • сайт телерадиокомпании "Крым" (1tvcrimea.ru).

В Мининформполитики сообщили о причинах, по которым следует запретить эти сайты в Украине:

  • разжигание межэтнической и межнациональной вражды;
  • призывы к свержению конституционного строя;
  • нарушение территориальной целостности;
  • нарушение законодательства о декоммунизации.

Кроме того, в списке к характеристике каждого ресурса прилагается статистика его посещаемости и приводятся цитаты с сайтав качестве примеров нарушений.

Ранее в понедельник министр информационной политики Юрий Стець анонсировал обнародование такого списка, отметив, что этот перечень передан в СБУ и СНБО.
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"Сегодня"

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