Сборная Украины закончила год на 30-м месте в рейтинге ФИФА
Наша команда опустилась на одну строчку по сравнению с ноябрем
Сегодня ФИФА опубликовала новый рейтинг-лист национальных сборных. В топ-30 произошло лишь одно изменение по сравнению с ноябрем. Сборная Ирана обошла Украину. Таким образом, наша команда завершила год на 30-м месте.
Сборная России – 56-я в рейтинге и это антирекорд для команды.
Лидером осталась команда Аргентины, в первой десятке также – Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.
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