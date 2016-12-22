Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Сборная Украины закончила год на 30-м месте в рейтинге ФИФА http://www.segodnya.ua/img/article/7819/36_main.1482399371.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/36_tn.1482399371.jpg Украина Наша команда опустилась на одну строчку по сравнению с ноябрем

Сборная Украины закончила год на 30-м месте в рейтинге ФИФА

Сегодня, 11:32

Наша команда опустилась на одну строчку по сравнению с ноябрем

Сборная Украины. Фото AFP
Сборная Украины. Фото AFP

Сегодня ФИФА опубликовала новый рейтинг-лист национальных сборных. В топ-30 произошло лишь одно изменение по сравнению с ноябрем. Сборная Ирана обошла Украину. Таким образом, наша команда завершила год на 30-м месте.

Сборная России – 56-я в рейтинге и это антирекорд для команды.

Лидером осталась команда Аргентины, в первой десятке также – Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.
футбол, Сборная Украины, рейтинг ФИФА

Вы сейчас просматриваете новость "Сборная Украины закончила год на 30-м месте в рейтинге ФИФА". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.