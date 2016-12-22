Сборная Украины закончила год на 30-м месте в рейтинге ФИФА

Наша команда опустилась на одну строчку по сравнению с ноябрем

Сегодня ФИФА опубликовала новый рейтинг-лист национальных сборных. В топ-30 произошло лишь одно изменение по сравнению с ноябрем. Сборная Ирана обошла Украину. Таким образом, наша команда завершила год на 30-м месте.

Сборная России – 56-я в рейтинге и это антирекорд для команды.

Лидером осталась команда Аргентины, в первой десятке также – Бразилия, Германия, Чили, Бельгия, Колумбия, Франция, Португалия, Уругвай, Испания.