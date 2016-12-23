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СБУ рассказала об "урожае коррупционеров" за 2016 год http://www.segodnya.ua/img/article/7823/60_main.1482485044.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7823/60_tn.1482485044.jpg Украина Спецслужба за 11 месяцев этого года начала 665 досудебных расследований против коррупционеров

СБУ рассказала об "урожае коррупционеров" за 2016 год

Сегодня, 11:21

Спецслужба за 11 месяцев этого года начала 665 досудебных расследований против коррупционеров

СБУ в 2016 году активно работала против коррупционеров. Фото: архив
СБУ в 2016 году активно работала против коррупционеров. Фото: архив

Служба безопасности Украины за 11 месяцев 2016 года начала 665 досудебных расследований по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Об этом свидетельствуют результаты отдельных направлений работы спецслужбы за указанный период.

Согласно сообщению, составлены 438 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.

Так, по данным спецслужбы, в течение 2016 года начато 665 досудебных расследований, в которых было уведомлено о подозрении в совершении коррупционных деяний. К разным видам и срокам наказания осужден 281 человек.

За указанный период составлено 438 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, а 154 коррупционера уволено с должностей.

Кроме того, начато 528 досудебных расследований по направлению противодействия организованной преступности, и пресечена деятельность 50 организованных групп и преступных организаций.
коррупция, служба безопасности, спецслужба, деятельность, правонарушение, протоколы, СБУ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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