СБУ рассказала об "урожае коррупционеров" за 2016 год
Спецслужба за 11 месяцев этого года начала 665 досудебных расследований против коррупционеров
Служба безопасности Украины за 11 месяцев 2016 года начала 665 досудебных расследований по подозрению в совершении коррупционных преступлений. Об этом свидетельствуют результаты отдельных направлений работы спецслужбы за указанный период.
Согласно сообщению, составлены 438 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией.
Так, по данным спецслужбы, в течение 2016 года начато 665 досудебных расследований, в которых было уведомлено о подозрении в совершении коррупционных деяний. К разным видам и срокам наказания осужден 281 человек.
За указанный период составлено 438 протоколов об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, а 154 коррупционера уволено с должностей.
Кроме того, начато 528 досудебных расследований по направлению противодействия организованной преступности, и пресечена деятельность 50 организованных групп и преступных организаций.
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