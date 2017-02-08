СБУ разоблачила чиновников "Укргаздобычи" в растрате почти 100 млн гривен

Был организован механизм хищения денег компании путем предоставления охранных услуг, сообщают в ведомстве

Сотрудники СБУ раскрыли механизм хищения 95 миллионов гривен чиновниками "Укргаздобычи", которые выводились из компании путем предоставления охранных услуг. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ отметили, что чиновники главного офиса компании и региональных филиалов по сговору с коммерческими структурами организовали механизм хищения денег компании путем предоставления охранных услуг.

Отмечается, что по закону запрещена охрана частными структурами важных объектов государственной собственности.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что для легализации сделки чиновники заключили договоры с двумя частными охранными структурами якобы на предоставление услуг обеспечения систем безопасности. Чиновники незаконно перечислили коммерсантам более 95 миллионов гривен, которые затем обналичили и присвоили участники сделки", – сообщает пресс-служба СБУ.

Напомним, как стало известно, сегодня в помещениях "Укргаздобычи" и в офисах филиалов компании сотрудники правоохранительных органов проводили обыски.