СБУ: Россия готовит новые провокации в Украине

На территории Харьковской, Херсонской, Николаевской областей планируется проведение провокационных акций протеста, организованных Россией. Об этом заявил на брифинге руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, передает 112.ua.

По его словам, пророссийские акции протеста планируются в трех областях.

"К сожалению, наша служба получает и информацию о том, что российская сторона пытается организовать на территории нашего государства акцию с одной и той же целью – создания негативного имиджа Украины и разжигание межэтнической межрасовой вражды. Будто в Украине существует конфликт между различными общинами, что не соответствует действительности. По нашим данным, такие акции протеста сейчас планируются и на территории Харьковской, Херсонской, Николаевской областей. Наша служба будет делать все для того, чтобы такие провокации вовремя предупредить", – сказал Ткачук.

По его словам, некоторые акции планируются на первую половину мая.

Как недавно сообщалось, у западной границы Украины произошла серия провокаций. Сначала в Луцке расстреливают из гранатомета консульство Польши, в тот же день непонятные активисты с шинами, фаерами и квадрокоптером для съемки – перекрывают международную трассу во Львовской области под лозунгами защиты польского меньшинства. А в том же Луцке – якобы националисты громят офисы банков с российским капиталом. Все это немедленно транслируется российскими СМИ.