СБУ задержала администратора сепаратистских групп в соцсетях (видео)

Служба безопасности Украины области поймала администратора социальных групп в Интернете, который открыто призывал к поддержке так называемых "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



"Злоумышленник создал фейковые аккаунты в соцсетях и администрировал сообщества, где систематически, за российские деньги, распространял антиукраинские материалы, дискредитировал власть и пропагандировал военную агрессию РФ на Востоке Украины", – сказано в сообщении.



Во время обыска оперативники СБУ изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами его противоправной деятельности.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.