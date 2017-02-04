СБУ задержала администратора сепаратистских групп в соцсетях (видео)

Сегодня, 23:24

Злоумышленник  за российские деньги, распространял антиукраинские материалы


Служба безопасности Украины области поймала администратора социальных групп в Интернете, который открыто призывал к поддержке так называемых "Л/ДНР". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Злоумышленник создал фейковые аккаунты в соцсетях и администрировал сообщества, где систематически, за российские деньги, распространял антиукраинские материалы, дискредитировал власть и пропагандировал военную агрессию РФ на Востоке Украины", – сказано в сообщении.

Во время обыска оперативники СБУ изъяли у задержанного компьютерную технику с доказательствами его противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
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"Сегодня"

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