Кухня – святая святых любого дома. Здесь собирается вся семья, а талантливые хозяюшки и вовсе проводят едва ли не весь день.

Именно поэтому важно наполнить кухню всем необходимым, позаботившись об уюте и красивом дизайне. Как правило кухни на заказ делают специализированные компании и для них сделать быстро и качественно не проблема!

Собираем самостоятельно

На первый взгляд кажется, что сборка кухонной мебели – достаточно простой процесс. Однако, когда дело доходит непосредственно до нее, очевидными становятся некоторые трудности и важные моменты. Сделать кухню своими руками вполне реально, если знать, как и в какой последовательности выполнять работы. Действовать придется по такому плану:

Первый этап. Делаем замеры. Нужно определиться с высотой тумб, глубиной и планировкой в целом. Все размеры нужно записать, а схему будущей кухни – зарисовать.

Второй этап. Покупаем материалы, фурнитуру, мойку и бытовую технику (по необходимости). Подобрать их нужно под дизайн кухни и с учетом личных предпочтений.

Третий этап. Подгоняем размеры. Здесь придется задействовать различные инструменты. Следует быть внимательными, ведь малейшая ошибка может испортить всю кухню.

Четвертый этап. Собираем нижние тумбы. Начинать следует с угловой. Как правило она отведена под мойку, поэтому здесь будет иметь место дальнейшее подключение к водопроводу. Далее собираем остальные тумбы. Не забудьте оставить место для газовой трубы (если предполагается использование газовой плиты) или электропроводки (желоб для провода поможет спрятать и обезопасить провода, а розетки должны быть удобно расположены и доступны). Также на этом этапе нужно установить рейки под ящики.

Пятый этап. Монтируем столешницу. Очень важно правильно установить ее, поэтому используем надежные крепления. Вырезаем отверстия под варочную панель (плиту) и мойку.

Шестой этап. Собираем верхние тумбы. Начинать также стоит с угла. Если вы собираете угловую кухню, первым должен быть собран угловой верхний шкаф. Оставляем место под вытяжку.

Седьмой этап. Собираем шкафы (если такие имеются).

Восьмой этап. Устанавливаем дверные панели, размещаем ящики. Крепим фурнитуру.

Девятый этап. Монтируем бытовую технику и мойку.

По завершению этих работ у вас будет полноценная функциональная кухня, удовлетворяющая ваши пожелания. Однако стоит учитывать все риски самостоятельного изготовления и сборки кухни.

Преимущества заказа кухни в студии мебели "Ваниль"

Кухня, сделанная своими руками, не всегда оправдывает ожидания. Малейшая огреха может стать причиной напрасной траты времени, сил и больших финансов. Дабы уберечь себя от этого, лучше заказать изготовление кухни у профессионалов. Студия Ваниль гарантирует своим клиентам высокое качество изделий, точность установки, правильность сборки и долговечность вашей кухни. Обращайтесь к нам, и в вашем доме появится великолепная кухня, отвечающая всем вашим требованиям и мировым стандартам.