Сегодня — праздник Преображения Господня или Яблочный Спас: история и традиции

Сегодня большой православный праздник — Преображения Господня. В народе еще его любят называть Яблочный Спас или Второй Спас. В этот прекрасный день мы пойдем в храм освящать яблоки и груши, нас покропят святой водой. Также мы получим радость и благодать. Но что за праздник Преображения Господня, в чем смысл этого события, когда спрашиваешь, к сожалению, мало кто знает. Много людей вообще считают, что в этот день нужно только святить яблоки... Со всеми вопросами мы обратились к протоирею Георгию из храма в честь преображения Господнего, чтобы он рассказал нам про это событие и о том, в чем смысл предстоящего торжества.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ ПРАЗДНИКА

В православии очень много познавательного, чудного, полезного для души. Но мы всего этого не замечаем и не используем в своей жизни.

Само Преображение Господне — это один из моментов земной жизни Иисуса Христа. Сам Христос не писал Евангелия, но каждые Его слова, действия, притчи имели определенный смысл (и что интересно, если человек постепенно меняется и постоянно читает Евангелие, то ему открываются разные грани истины). Накануне нашего события Господь предсказывает Свои крестные страдания. Чтобы укрепить веру учеников перед распятием на Кресте, чтоб они не упали духом, дал им возможность увидеть чудо. Он оставляет апостолов и народ, а с ближайшими учениками Петром, Иаковом и Иоанном поднимается на гору Фавор. Там Христос отошел немного в сторону для молитвы, а Его ученики, помолившись, уснули.

После пробуждения апостолы увидели, что Господь преобразился: лицо Его просияло как солнце, а одежды стали белыми, как снег. Христос был не один. Справа от Него стоял пророк Моисей, а слева — пророк Илия. Со Спасителем пророки говорили о Его предстоящих страданиях, смерти и Воскресении.

Когда Петр увидел все это, то сказал: "Как хорошо здесь", и предложил сделать три кущи (палатки) для Христа, Моисея и Илии. Не успел Петр договорить, как вдруг облако осенило учеников, и раздался голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение; Его слушайте". После этого Господь подошел к апостолам, коснулся их и сказал, чтобы они встали и не боялись. Ученики посмотрели на Иисуса Христа и увидели, что Он опять выглядел как простой человек. Когда спускались с горы, Господь запретил говорить о чудесном Преображении до Своего Воскресения.

БОЖЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Все происходящее, по преданию, было на горе Фавор. Это холм высотой 588 метров недалеко от Назарета. Свет, который увидели апостолы во время Преображения, имеет сверхъестественную природу происхождения — это свет Божественного Естества. Что интересно, этот Свет всегда был со Христом при земной жизни, и только на Фаворе была приоткрыта эта завеса. И то, только для избранных учеников.

Преображение Господне — это не только явление Иисуса Христа в Его Божественной славе. Это был образ будущего преображения человека и всего мира. Просветление, преображение, обожение человека — это изначальный план Творца о Своем творении.

Преподобный Макарий Египетский говорил, что в каждом человеке есть этот Свет. В нас с вами заложено свыше очень и очень многое. Христос показал, чего мы можем достичь, показал заложенные в нас возможности. Как говорят, чего достиг хотя бы один человек на земле, того может достичь каждый в потенциале. Можете возразить, что Иисус был Богом, но примеры многих святых, просиявших в христианстве, показали своей жизнью, что многое возможно. Они творили чудеса, в них светился Нетварный Свет, они приподнимались над землей во время молитвы.

ПУТЬ САМООГРАНИЧЕНИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

В Боге и с Богом мы можем многое. Но вы можете ответить, что, дай Бог, справиться с теми хлопотами, которые есть у вас. К сожалению, многие, как муравьи, бегают по этой грешной земле, смотря только себе под ноги. От тех хлопот, которые нас окружают, мы никуда, увы, не уйдем. Но если попытаться посмотреть вверх, заглянуть внутрь себя, мы увидим, почувствуем многое, кое-что поймем о себе.

Само слово "преображение" — это калька с греческого — "метаморфоза", а дословно — "изменение формы", изменение себя. Мы изначально запрограммированы свыше на постоянное преображение, совершенствование себя на всех уровнях (личностный, профессиональный и т.д.). Но для Бога самое главное — наше духовное преображение, духовный путь. Путь непростой. Нам даются возможности, силы, таланты, а шаги мы делаем сами. Это узкий путь, путь самоограничений. Если брать по аналогии, то подобное и в спорте: для достижения своих целей спортсмен себя ограничивает режимом, в еде, развлечениях и впоследствии чего-то достигает. Подобное происходит и в других сферах: наука, армия, профессиональное развитие. О духовном пути Сам Господь говорит, что Царство Небесное усилиями берется, и других вариантов нет. Это путь молитвы, ограничений эмоций, желаний, путь борьбы с недостатками и многого другого.

Может показаться, что в этом пути одни сложности, без радости. Но, идя с Богом, появляется и другая сила, другие "внутренние" радости, душа преображается, дается свыше помощь для твоей жизни. Многие сравнивают путь духовного продвижения с восхождением на гору. Чтобы подниматься вверх, нужны определенные усилия, запас снаряжения. И проще опускаться вниз с горы (духовно падать, только расслабляясь), но есть цель, и мы к ней идем.

ОТКУДА НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ

"Еще пару слов о народных обычаях, — продолжает свой рассказ отец Георгий. — Сам праздник Преображения называют "яблочный Спас". Еще в древнееврейские времена был благочестивый обычай — в храме освящать выращенное. На праздник мы берем яблоки, груши, виноград и освящаем их в храме. Церковь молит Господа, чтобы Он вкушающим плоды даровал освящение души вместе с освящением тела. Чтобы хранил жизнь их в покое и радости, чтобы сами эти плоды богато умножал. Церковь Христова благословляет и освящает принесенные плоды святым именем Бога, в Троице славимого, и кроплением святой воды".

МНЕНИЕ ВЛАДЫКИ: "ХОДИТЕ ВО СВЕТЕ"

"Преображение... Какое прекрасное и торжественное слово! И какое чудесное состояние передается этим словом! — напутствует наместник Киево-Печерской лавры владыка Павел. — В евангельском событии, которое мы будем праздновать в субботу, 19 августа, — раз и навсегда дано идеальное преображение — просветление человеческой плоти светом высшего небесного происхождения.

Хочется вспомнить слова святого апостола Павла из Второго послания Коринфянам: "Мы же все, открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа". Всякое разумное существо (и Ангел, и человек), вступая в союз с вечно живым Светом, освещается, озаряется Им. Так, Боговидец Моисей в разговоре с Богом на Синае так просветился божественным светом, что лицо его ослепительно сияло и после Синая. Он вынужден был с тех пор носить покрывало. А сколько святых подвижников видели не только славу Божию, но и сами были причастниками и носителям Божественного Фаворского света! Преподобный Серафим Саровский и преподобный Сергий Радонежский удостоены были неоднократного посещения Божией Матери и озарения небесным светом. Сподобившись озарения свыше и находясь во Свете, они просвещали им всех, приходящих к ним с верой.

Свет Христов и ныне сияет для всякого человека, приходящего в мир, просвещая его ум, сердце, волю и желания. Свет Христов доступен каждому. Христос пришел в мир, чтобы осветить путь человеческого тернистого странствия. Путь, который ведет к обителям света и блаженства в Царстве Небесном. Свет Христов преображает человека. Сколь же возвышеннее и преславнее Преображение Самого Господа нашего Иисуса Христа! Он — источник и полнота света, явленного ныне на Фаворе.

Господь показал, что преображается все наше человеческое естество, вспомним, на Фаворе даже одежды сделались белыми, то естьони очистились от всего того, что есть недостойного в человеке и на человеке, что не позволяет войти в Царствие Небесное.

Поэтому, дорогие братья и сестры, дорогие читатели, Преображение — праздник души и обновления, праздник света и любви. Мы все имеем возможность и можем обновиться в таинствах крещения, покаяния, причастия Божественных Тайн Христовых. Человек своей глубокой верой, терпением, кротостью и любовью переносит все на этом жизненном пути, и мы видим даже в наше время преображение человека. Мы смотрим на лица тех людей, которые действительно служат Богу, и восхищаемся светом, от них исходящим: светом ума, сиянием глаз, пониманием ближнего. И говорим: "Боже, это действительно сияющий человек". Все возможно, нам только нужно захотеть и оставить греховные пути".