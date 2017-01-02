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Сегодня в Украине выпадет снег http://www.segodnya.ua/img/article/7851/12_main.1483339432.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7851/12_tn.1483339432.jpg Украина Осадки ожидаются на востоке страны, в остальных регионах будет сухо

Сегодня в Украине выпадет снег

Сегодня, 08:42

Осадки ожидаются на востоке страны, в остальных регионах будет сухо

На востоке Украины сегодня ожидается снег. Фото: соцсети
На востоке Украины сегодня ожидается снег. Фото: соцсети

В понедельник, 2 января, в Харьковской, Донецкой и Луганской областях Украины ожидается снег, на остальной территории без осадков, сообщает Украинский гидрометцентр, передает телеканал "112 Украина".

Так, на западе страны ожидается переменная облачность. Температура днем от -4 до +1. В северной части Украины также без осадков, температура до -1 до +1. В восточных областях местами ожидается снег, днем от -2 до 0. На юге без осадков, дневная температура от 0 до +4.

В Киеве переменная облачность, температура от -1 до +1.
Украина, погода, снег, осадки, прогноз погоды, укргидрометцентр

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