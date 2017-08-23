Сегодня Украину зальет дождями

В среду, 23 августа, по всей территории Украины ожидаются дожди, температура воздуха составит около 25 градусов тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе днем температура будет колебаться в пределах 16-20 градусов, ночью – 9-12 градусов.

На востоке Украины ожидается 23-25 градусов днем и 15-18 градусов ночью.

В центре днем синоптики обещают от 17 до 20 градусов тепла, а ночью – 13-15 градусов выше нуля.

На севере днем прогнозируют 17-22 градусов, ночью – 10-16 градусов с отметкой плюс.

На юге страны днем температура будет колебаться в районе 22-25 градусов, а ночью – 13-16 градусов тепла.

В Киеве ожидается 17-19 градусов днем и 12-14 градусов тепла ночью.