Сегодня Украину засыплет мокрым снегом

Температура воздуха составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла

Сегодня в Украине, кроме восточной части, мокрый снег, местами с дождем, местами гололед и налипание мокрого снега.

По сообщению Украинского гидрометцентра, на дорогах страны гололедица.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, кроме западных областей, порывы 15-20 м/сек.

Температура от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, на крайнем юге 1-6 градусов тепла; в Карпатах 1-6 градусов мороза.

В Киевской области мокрый снег и дождь, местами гололед и налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер южный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/сек. Температура по области и в Киеве 1-3 градусов тепла.

Кроме того, 14-15 января в горах Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительный (III) уровень лавинной опасности.

В горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.