Сегодня в Украине стартовала регистрация участников пробного ВНО

Сегодня, 10 января, в Украине началась регистрация участников для прохождения пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2017 году.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

"Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация продлится с 10 по 31 января 2017 года. Каждый пользователь может сдать тесты: 1 апреля на знание украинского языка и литературы, а 8 апреля – по одному из предметов (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языку)", – говорится в сообщении.

Участие в пробном внешнем независимом оценивании платное. Стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.

Напомним, ранее "Сегодня" узнавала, как можно бюджетно или вовсе бесплатно заполнить пробелы в знаниях, узнать дополнительный материал и потренироваться проходить ВНО, а также у кого можно попросить разъяснения по сложному материалу.