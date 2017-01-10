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Сегодня в Украине стартовала регистрация участников пробного ВНО http://www.segodnya.ua/img/article/7868/42_main.1484046342.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/42_tn.1484046342.jpg Украина Участие в пробном внешнем независимом оценивании платное. Стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования

Сегодня в Украине стартовала регистрация участников пробного ВНО

Сегодня, 13:05

Участие в пробном внешнем независимом оценивании платное. Стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования

Участие в пробном ВНО платное. Фото: ХабИнфо
Участие в пробном ВНО платное. Фото: ХабИнфо

Сегодня, 10 января, в Украине началась регистрация участников для прохождения пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2017 году.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

"Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация продлится с 10 по 31 января 2017 года. Каждый пользователь может сдать тесты: 1 апреля на знание украинского языка и литературы, а 8 апреля – по одному из предметов (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языку)",  – говорится в сообщении.  

Участие в пробном внешнем независимом оценивании платное. Стоимость тестирования определяет региональный центр оценивания качества образования.

Напомним, ранее "Сегодня" узнавала, как можно бюджетно или вовсе бесплатно заполнить пробелы в знаниях, узнать дополнительный материал и потренироваться проходить ВНО, а также у кого можно попросить разъяснения по сложному материалу.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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