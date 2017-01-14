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Селезнев помог "Карабюкспору" обыграть "Акхисар Беледиеспор" (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7882/52_main.1484406994.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/52_tn.1484406994.jpg Украина В дебютном матче в Турции украинский форвард заработал предупреждение

Селезнев помог "Карабюкспору" обыграть "Акхисар Беледиеспор" (видео)

Сегодня, 17:16

В дебютном матче в Турции украинский форвард заработал предупреждение

Евгений Селезнев. Фото echpoznan.pl
Евгений Селезнев. Фото echpoznan.pl

Экс-форвард Шахтера Евгений Селезнев провел свой первый поединок в чемпионате Турции.

Сегодня после новогодней паузы возобновились игры турецкой Суперлиги.

"Карабюкспор" на своем поле принимал "Акхисар Беледиеспор". Селезнев вышел в стартовом составе своей команды и провел весь матч.

Результативными действиями украинский форвард отличиться не смог, а вот на последней минуте матча схлопотал первый для себя в Турции "горчичник".

Что же касается результата, то "Карабюкспор" смог вырвать победу благодаря прекрасно исполненному на 81-й минуте штрафному от 30-летнего румынского хавбека Ясмина Латовлевича.
футбол, Евгений Селезнев, чемпионат Турции, Карабюкспор

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Источник:

Шахта.org

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