Селезнев помог "Карабюкспору" обыграть "Акхисар Беледиеспор" (видео)
В дебютном матче в Турции украинский форвард заработал предупреждение
Экс-форвард Шахтера Евгений Селезнев провел свой первый поединок в чемпионате Турции.
Сегодня после новогодней паузы возобновились игры турецкой Суперлиги.
"Карабюкспор" на своем поле принимал "Акхисар Беледиеспор". Селезнев вышел в стартовом составе своей команды и провел весь матч.
Результативными действиями украинский форвард отличиться не смог, а вот на последней минуте матча схлопотал первый для себя в Турции "горчичник".
Что же касается результата, то "Карабюкспор" смог вырвать победу благодаря прекрасно исполненному на 81-й минуте штрафному от 30-летнего румынского хавбека Ясмина Латовлевича.
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