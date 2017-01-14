Селезнев помог "Карабюкспору" обыграть "Акхисар Беледиеспор" (видео)

В дебютном матче в Турции украинский форвард заработал предупреждение

Экс-форвард Шахтера Евгений Селезнев провел свой первый поединок в чемпионате Турции.

Сегодня после новогодней паузы возобновились игры турецкой Суперлиги.

"Карабюкспор" на своем поле принимал "Акхисар Беледиеспор". Селезнев вышел в стартовом составе своей команды и провел весь матч.

Результативными действиями украинский форвард отличиться не смог, а вот на последней минуте матча схлопотал первый для себя в Турции "горчичник".

Что же касается результата, то "Карабюкспор" смог вырвать победу благодаря прекрасно исполненному на 81-й минуте штрафному от 30-летнего румынского хавбека Ясмина Латовлевича.